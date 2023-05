Colo Colo espera por el partido de esta noche como local frente a Audax Italiano por la fecha 13 del Campeonato Nacional, con Fernando De Paul manteniendo la titularidad por sobre el castigado Brayan Cortés en el once de inicio planificado por el entrenador Gustavo Quinteros.

En Radio Cooperativa, Marcelo Barticciotto analizó el caso de Cortés debido a una indisciplina que aún no queda del todo clara. El ídolo del Cacique mira con cuidado pa situación advirtiendo que el arquero podría decidirse por nuevos horizontes.

“No sé, es raro, porque la falta en realidad no la conocemos mucho. Yo me imagino que, porque si hubo castigos por otras faltas y duraron pocos partidos, esto ya extiende y me parece que podemos sospechar o saber algo, pero no sabemos qué realmente pasó y si el técnico considera que no tiene que jugar, me parece que la falta ha sido grave”, dijo Barti.

El ex 7 de Colo Colo sentencia que “ahora, tampoco encuentro tan alta la cláusula de Cortés. Es un arquero seleccionado, de equipo grande y tranquilamente cualquier equipo lo podría comprar. Me imagino que por esta situación Cortés se debe querer ir y quizás tenga ofertas como para poder hacerlo”.

El último partido de Cortés como titular fue contra Monagas por Copa Libertadores el pasado 19 de abril. De Paul apareció de sorpresa ante Palestino siendo buena figura y manteniendo una actuación destaca frente a Unión La Calera y Boca Juniors.

Entremedio se ha hablado de supuestas indisciplinas relacionadas con el peso de Cortés, atrasos en los horarios y hasta salidas de protocolo en el hotel de concentración, pero aún no hay una voz oficial ni aclaración sobre el tema. Lo cierto es que todo apunta a que Gustavo Quinteros mantendrá a Fernando De Paul en el arco de Colo Colo y al iquiqueño en la banca frente a Audax.