Los cinco seleccionados chilenos que disputaron el Balón de Oro

El Balón de Oro 2025 tiene nuevo monarca. Durante la jornada de este lunes finalmente se hizo entrega del galardón al futbolista Ousmane Dembélé. El francés superó a Lamine Yamal y volvió a llevar el trofeo a su país tal como ocurrió hace tres años con Karim Benzema.

La joya del PSG finalmente se alzó como el mejor jugador de la temporada y recibió todos los honores del planeta fútbol. Sin embargo este reconocido trofeo guarda una particularidad con el fútbol chileno.

“Realmente no tengo palabras. Fue una temporada increíble con el PSG”, recalcó el francés de 28 años y que agradeció todo el esfuerzo de su madre para conseguir este galardón.

Es que en total han sido cinco jugadores los que han participado en la votación estelar de la revista France Football. A tal punto que en varias temporadas se ha estado cerca de lograr el trofeo, incluso en el fútbol femenino.

¿Qué jugador chileno estuvo cerca de ganar el balón de oro?

El Balón de Oro comenzó a entregarse en 1959, pero en primera instancia el trofeo estaba solo contemplado para jugadores en Europa. Modalidad que cambió en 1995 y que de inmediato contó con un chileno entre los candidatos al trofeo.

En aquella temporada Iván Zamorano, que brillaba el Real Madrid por sus goles, se ganó un espacio entre los candidatos al premio. El capitán de la selección chilena sumó tres votos y terminó finalmente en el puesto 27. Cuatro temporadas más tarde fue el turno de Marcelo Salas. El matador lo ganó todo en la Lazio y por su nivel en la liga italiana llegó a estar en el puesto 26.

Marcelo Salas e Iván Zamorano fueron nominados para el Balón de Oro. Credit: Clive Brunskill /Allsport

Luego las candidaturas ponen a Arturo Vidal en el 2015 y 2016. El King que brilló en el Bayern Munich se ubicó en los lugares 17 y 14. Por lo que es uno de los chilenos que más nominaciones tiene el balón de oro.

En 2015 también estuve entre los mejores Alexis Sánchez. El actual delantero del Sevilla quedó en el puesto 10 y hasta el momento es el futbolista que más cerca estuvo de ganar el trofeo. Aquella campañas en el arsenal lo catapultaron hacer uno de los mejores delanteros del planeta fútbol.

Así fue el Balón de Oro 2015 donde Alexis Sánchez estuvo entre los diez mejores

Ahora también hay que mencionar a la portera Christiane Endler. La portera nacional en el 2021 se ubicó en el lugar 12 fue la gran campaña que realizó en dicha temporada con el Olympique de Lyon. Por lo que es considerada la mejor futbolista chilena de todos los tiempos.

Christiane Endler también destacó en el Lyon y estuvo cerca de ganar el trofeo (Photo by Catherine Steenkeste/Getty Images)

