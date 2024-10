Es sabido que el actual momento de la Selección Chilena emociona a pocos. El proceso dirigido por Ricardo Gareca pierde adeptos y las esperanzas de ir al Mundial se van como el agua entre los dedos.

Pero, es importante saber la profundidad de este sentimiento. Para eso puede servir la Encuesta Cadem, que en uno de sus ítems trató, precisamente, el tema de la Roja.

Este año, la Encuesta Cadem consideró a la Selección Chilena dentro de sus preguntas y, además, se interrogó a los encuestados sobre la gestión del mandamás de la Federación, Pablo Milad.

Evidentemente, las respuestas no fueron alentadoras, ni muy alegres entorno a la Selección. La mayoría no le dio ni un espacio de certezas, ni esperanzas a la Roja.

La Encuesta Cadem refleja poca simpatía por el proceso de Gareca

Duro dictamen. Los resultados del sondeo dejaron pocas dudas sobre lo que piensan los y las chilenas sobre la Roja y los que se han puesto a la cabeza de su proceso.

El 83 por ciento de la gente píensa que La Roja no irá a la Copa del Mundo, mientras que apenas el 12 por ciento aún tiene fe. El 5 por ciento no sabe o no responde.

Sobre las sensaciones dejadas por el Equipo de Todos en las Eliminatorias, tampoco es muy alentador lo que se respondió. El 52% expresó que siente tristeza y el 21% rabia. Unos pocos, el 10%, señaló sentir tranquilidad, alegría, satisfacción y orgullo.

Por último, a la hora de evaluar a los culpables, la sentencia es clara. Pablo Milad fue uno de los apuntados, debido a que un 68% de las personas le pusieron nota entre 1 y 4 (sobre 7). Mientras, Ricardo Gareca tampoco aprueba y también fue un 68% el que lo reprobó con una clasificación bajo cuatro.