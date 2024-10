"Hablé con su círculo hace 6 meses, ahora no me metan en eso": Charles Aránguiz le responde a Gareca

Tras el término del partido entre U. de Chile y U. Católica, Charles Aránguiz tomó la palabra y ante sorpresa de todos, le respondió a Ricardo Gareca por ser aludido como el jugador que no contestó su llamado.

En las últimas conferencias de prensa que dio el Tigre, dijo que hubo un importante jugador que no atendió su llamado a la Roja, mientras el medio deportivo apuntó a Charles Aránguiz.

Por ello, el Príncipe de cansó de especulaciones y en un tono molesto respondió para poner fin a la polémica. De paso, aclaró que nunca habló con el DT de la selección.

Charles: “No me metan en eso”

Charles Aránguiz habló en la transmisión de TNT Sports y ante la consulta de si fue él quien no le respondió la nominación a Ricardo Gareca, respondió con molestia.

Gareca está en la cuerda floja en la Roja /Getty Images

“¿Cuando él habló esto fue ahora o 6 meses atras?”, consultó inicialmente el azul, reiterando irónicamente al periodista Marcelo Díaz “¿Pero fue por esta ocasion o lo dijo por mi hace 6 meses atrás?”, insistió.

A la hora de aclarar qué pasó, Aránguiz dijo que “yo hablé con el circulo de él (Gareca) hace seis meses, si alguien no contestó en estos momentos, que no me metan a mi en eso”.