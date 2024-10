Las dudas del regreso de Arturo Vidal a la Roja: "No sé si lo va a aceptar"

La selección chilena tiene confirmado al técnico Ricardo Gareca, al menos para las dos siguientes fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde deberá visitar a Perú y recibir a Venezuela.

La Roja, que es última en la tabla de posiciones en busca de la clasificación al torneo que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, necesita tomar cuanto antes.

Por lo mismo, dentro de todas las polémicas y el mal momento que se vive, es que se quiere ocupar el comodín de traer de regreso a parte de la Generación Dorada, como una medida desesperada.

En ese sentido, todos apuntan a la figura de Arturo Vidal, que ha sido drástico con el desempeño de Gareca al mando, e incluso ha pedido su salida: ¿Aceptará volver?

Ricardo Gareca abrirá las puertas a jugadores como Vidal. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Vidal puede quedar preso de sus palabras

El periodista Marco Escobar, de DSports Chile, asegura que una de las opciones que revisan en la Roja es poder contar con Arturo Vidal, en dos trascendentales partidos.

“No descarten que, para noviembre, para Perú y Venezuela, puedan nominar a Arturo Vidal, no lo descarten. No sé si Arturo Vidal lo va a aceptar“, deja la interrogante abierta.

Esto, porque el King, en declaraciones en Colo Colo, ha sido enfático que está fuera de este proceso y luego de las fuertes críticas a Gareca, puede pasar por su cabeza no estar disponible.

“El mismo Vidal dijo en este proceso, que quizás si el proceso cambia de mando, por eso digo esto, pero no lo descarten”, precisó el periodista, dejando tarea a Vidal.

Revisa sus declaraciones: