La selección chilena no ha logrado sumar puntos en las Eliminatorias Sudamericanas en todo el 2024 y lo pasa mal. La Roja es colista rumbo al Mundial de 2026, por lo que ha llegado el momento de cambios drásticos.

Ricardo Gareca ha recibido una última oportunidad y llegará a la doble fecha de noviembre, donde tendrá duelos ante rivales directos. Es por ello que el técnico ha decidido cortar con una de sus decisiones más importantes y permitirá el regreso de la Generación Dorada.

Hasta ahora sólo Claudio Bravo, Mauricio Isla y Alexis Sánchez habían sido parte de los bicampeón de América en su proceso. Sin embargo, el mal momento lo obliga a replantearse las cosas, por lo que prepara el retorno de algunos históricos.

La Generación Dorada calienta para volver a Chile

El mal momento que vive Ricardo Gareca lo tiene al borde de salir de la banca de Chile. El Tigre parece haber recibido una última oportunidad para la doble fecha de noviembre, en donde buscará sumar sus primeros puntos, cortar la mala y así calmar los ánimos de un país que exige resultados.

Ricardo Gareca intentará salvar su proceso en Chile con el regreso de algunos miembros de la Generación Dorada. Foto: Photosport.

Y para hacerlo, el entrenador cederá en su gran decisión desde su arribo y ya piensa en el regreso de la Generación Dorada. Nombres como Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Mauricio Isla y Gary Medel pueden hacer su retorno al Equipo de Todos en la próxima jornada.

Fue la periodista Rocío Ayala quien, en Los Tenores de Radio ADN, reveló esta situación. “En esta búsqueda de liderazgos, esperando ver si puede aparecer Alexis Sánchez, la Generación Dorada puede reaparecer en noviembre“, lanzó.

¿Pero quién o quiénes serán los históricos que volverán? Por ahora, no hay claridad. “Me dicen que es para aportar liderazgo, que es lo que se está buscando. Alguien que en el camarín zamarree. No me la quiero jugar porque es prematuro”.

La idea es que además de un posible regreso de Alexis Sánchez, se sume alguien de peso para que el camarín reaccione ante la adversidad. “Alexis es un nombre que esperan tener sí o sí y hay que ver si viene acompañado con algún retorno”, sentenció.

Quedará esperar ahora para saber quiénes serán los miembros de la Generación Dorada que harán su regreso a la selección chilena en noviembre. Líderes hay y varios, pero será Ricardo Gareca quien tendrá que tomar la decisión.

¿Quién de los miembros de la Generación Dorada debe estar sí o sí en la Roja en noviembre? ¿Quién de los miembros de la Generación Dorada debe estar sí o sí en la Roja en noviembre? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega Chile?

A la espera de conocer quiénes de la Generación Dorada volverán, Chile se enfoca en levantar el rumbo en las Eliminatorias Sudamericanas. El próximo 15 de noviembre desde las 22:30 horas la Roja visitará a Perú en un duelo clave para salir del último lugar.

¿Cómo está la tabla de posiciones de las eliminatorias?

Así está Chile en las eliminatorias previo a la doble fecha de noviembre: