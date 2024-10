La selección chilena enfrenta un complejo momento. Pese a la llegada de Ricardo Gareca no se han podido obtener los resultados esperados y la última goleada ante Colombia deja al equipo nacional último en las Eliminatorias y con un pie fuera del próximo mundial.

Por lo mismo empezaron a correr los rumores sobre una posible destitución del Tigre para buscar un nuevo cuerpo técnico que pueda enmendar el rumbo de la Roja. Sin embargo, esto fue aclarado por el propio DT trasandino que confirmó que sigue firme en el cargo.

“Tenemos una excelente relación con Pablo Milad. Somos gente profesional y adulta. Independiente del resultado, no influye en la relación personal. Los resultados no cambian la manera de ser”, expresó el adiestrador a Radio Cooperativa.

Incluso Gareca reveló detalles de la reunión que mantuvo con el presidente de la ANFP y que fue determinante en su continuidad. “Ellos me dan el apoyo. No nos reunimos, tuvimos una charla por teléfono. No hizo falta una reunión. Continuamos y tenemos muy buen diálogo. Lo que se agradece. Es un lindo momento para estar juntos y tratar de revertir esta situación”, aseguró.

Posteriormente, Gareca paró en seco las dudas tras sus dichos en Barranquilla. Por lo que confirmó que sigue trabajando para mejorar la cara de la Roja. “Mi continuidad nunca estuvo en cuestionamiento. Yo solo me tomé un tiempo para escuchar. Menos en estos momentos (…) Yo no estoy abatido. Simplemente dije que es mejor reflexionar. Yo no tomo decisiones en caliente. En ningún momento dije que iba a abandonar. Sigo confiando plenamente en los muchachos”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Ahora en la emisora radial indicaron que en Argentina se celebra el día de la madre en los próximos días, por lo que viaja a sus tierras para pasarlo junto a su familia. Pero detallaron que no sacó pasaje de retorno todavía. Se espera que a su regreso siga trabajando en la próxima fecha de Eliminatorias.

¿Debe seguir Ricardo Gareca al mando de la Roja? ¿Debe seguir Ricardo Gareca al mando de la Roja? YA VOTARON 0 PERSONAS

Ricardo Gareca se juega el puesto en noviembre para cerrar el 2024. Primero debe visitar a Perú el 15 de noviembre, en lo que será el reencuentro del “Tigre” ante su ex selección. Luego el 19/11 en el Estadio Nacional la Roja recibe a Venezuela.