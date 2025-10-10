¿Llega al próximo Mundial 2030? La Roja reacciona al último deseo de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez encontró su lugar en Europa. Tras la salida del Udinese, ahora el Bicampeón de América brilla con luces propias en el Sevilla. Lo que ya se reflejó en el triunfo por 4-1 ante Barcelona y que contó con su anotación para guiar la victoria.

Lo que abrió el apetito del delantero nacional. El jugador que el 19 de diciembre cumple 37 años, recalcó que sigue vigente y enfatizó que todavía tiene el anhelo de llegar al próximo Mundial del 2030 con Chile.

“Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años. Tengo que estar físicamente bien, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo”, aseguró el nacido en Tocopilla.

¿Alexis Sánchez llega al Mundial 2030?

Palabras que hicieron eco en la Roja donde sorpresivamente, se abrieron a la chance de sumar a Alexis Sánchez en el próximo proceso de Eliminatorias.

“A todos nos pone muy contento el nivel de Alexis sánchez, siempre ha representado a Chile de la mejor manera. Este buen momento que tiene hoy día en el Sevilla es una muestra de su constancia”, recalcó Sebastián Miranda, quien asumirá como DT este viernes ante Perú.

El también entrenador de la Sub 17 recalcó que no se le han cerrado las puertas, más allá de que no fue convocado para la última fecha de Eliminatorias. Por lo que el último sueño de Sánchez sigue más vigente que nunca, y así sumar un nuevo Mundial a su carrera tras Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

“Nosotros no le podemos cerrar la puerta a nadie. Cuando se hizo la nómina anterior, Alexis no había tenido continuidad y todavía no llegaba a Sevilla. Ojalá pueda mantener su rendimiento, y si el técnico decide nominarlo, nadie pone en duda sus capacidades. Siempre ha sido competitivo”, sentenció Miranda.