El periodista Eugenio Salinas, también conocido como Keno Trotamundos, salió en defensa de Claudio Bravo en medio de su polémica ausencia en la selección chilena. De hecho, el colaborador de RedGol lleva varios días comentando el bullado caso del arquero en su cuenta de Twitter.

Es que el entrenador Eduardo Berizzo dejó botando que no llamará más a Bravo, quien determinó privilegiar sus vacaciones tras la extenuante temporada con el Real Betis. El 1 se pierde los amistosos de la Roja contra Cuba, República Dominicana y Bolivia, lo que tiene muy molesto al Toto.

Y Keno Salinas se lanzó durísimo contra Johnny Herrera, el histórico arquero de Universidad de Chile que también fue compañero de Bravo en la Roja.

“Hablar es fácil. Johnny Herrera dice que tuvo el status de Claudio Bravo en la selección chilena. En la U habrá sido así. Sin duda tuvo y tiene status de ídolo. Pero a nivel internacional fue un buen suplente. No (fue) la competencia (de Bravo) ni menos (tuvo) el mismo nivel. La historia y estadísticas son claras”, sostuvo Keno.

Por otro lado consideró que es “curioso: los mismos que revientan a Claudio Bravo y aplauden a un empoderado Berizzo son los que pedían su destitución sin que jugara por los puntos y que dijeron que estos partidos eran ‘cornetas’. La vida es así y algunos en Chile también”.

Las declaración de Johnny Herrera

Cabe recordar que en TNT Sports el ex 25 de la U y 23 de la selección chilena había manifestado que “al profesor Berizzo le encuentro la razón (de su molestia). Más allá de que sepa cómo juega Claudio, a uno como técnico le enseñan a ser justo con los demás, y el ser justo significa que ley pareja no es dura”.

Y la frase más polémica: “Bravo debería haber estado. (…) Es como que a mí me llamen a trabajar mañana y yo diga no, me voy de vacaciones. Yo tuve el estatus de Bravo en La Roja, en la U, y en mi vida quise faltar a un partido”, sentenció Herrera.