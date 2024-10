La selección chilena fue un completo desastre en la visita a la selección de Colombia por las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde perdió por 4-0 en la ciudad de Barranquilla.

Los dirigidos por el técnico Ricardo Gareca fueron una lágrima en las tierras cafeteras, donde toda la crítica se la está llevando el Tigre, quien incluso aseguró que pensará en el futuro.

Una situación que deja en llamar el camarín de la Roja, que está en el último lugar de la tabla de posiciones, lejos incluso de la zona de repechaje, lo que es un panorama desolador.

Uno que tomó el micrófono fue Johnny Herrera, quien asegura que Gareca no tiene mucho que hacer, pero apunta a los que le pusieron piedras en el camino: Arturo Vidal y la situación de Carlos Palacios.

Ricardo Gareca vive sus últimos días al mando de la Roja. Foto: Vizzor image/Photosport

Herrera lanza dardos por Gareca en la Roja

Fue en TNT Sports, donde el ex portero de Universidad de Chile, analizó la terrible derrota de la Roja ante Colombia, donde aseguró que al equipo nacional le pasaron por encima.

“Colombia hizo lo que quiso con nosotros, tristemente. Se conjugaron varias cosas que vienen mal de hace mucho rato, no sólo este partido. Jugadores con extrema función defensiva cuando su función es atacar. Las bandas, con Dávila y Osorio encargados de defender, que creo que Osorio fue el mejor defensor, cuando no es su fuerte”, explicó.

Pero más allá en la situación del partido, asegura que lograron derribar el proceso de Ricardo Gareca, con las constantes críticas de Vidal y la última teleserie de Carlos Palacios.

“Gareca no tiene la cabeza en la selección. Se vio pasado a llevar por gente que lo apedreaba de afuera. Por otros que se tiraron del barco cuando no veían algo positivo o no les dieron más minutos en la selección. Así es difícil comandar el buque para que tenga éxito y salga a flote. Y el reflejo de la selección es la cara de Gareca, con disgusto. Hoy se vio un Chile confundido, que la única forma de sacar adelante es cambiar la persona porque no hay respuestas”, finalizó.