Hizo 22 goles por la Roja, se ofreció como DT y ahora analiza la nueva lesión de Osorio: “Si no quiere…”

Termina el suplicio para los hinchas de la selección chilena, porque la Roja jugará, totalmente eliminada, sus últimos dos partidos de las Clasificatorias Sudamericanas ante Brasil y Uruguay.

El equipo que dirige interinamente Nicolás Córdova tiene una sensible baja, porque el delantero Darío Osorio, quien asomaba como titular, fue liberado tras sufrir una lesión muscular en los entrenamientos.

El atacante formado en Universidad de Chile, que es figura todos los fines de semana con la camiseta de Midtjylland, una vez más se queda al margen de un duelo del equipo nacional, situación que analiza junto a RedGol Jorge Aravena.

Jorge Aravena cuestiona la nueva lesión de Darío Osorio

El Mortero es uno de los volantes que más goles hizo con la Roja, porque anotó en 22 ocasiones, por lo que conoce de sobra la presión que se siente al jugar por Chile. El zurdo, que se ofreció a tomar la banca del equipo nacional tras la partida de Ricardo Gareca, analizó el caso de Osorio.

“El cabro viene, juega, a los 5 minutos se lesiona y tiene que salir. ¿Qué es lo que diría todo el mundo? Para qué vino si estaba lesionado”, pegó de entrada.

Darío Osorio es baja en la Roja. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

“Ahora son más sensibles, en la época mía para recuperarte lo primero que hacían eran infiltraciones, por eso yo ando con mis rodillas en la mano por lo mismo”, se lamentó.

Luego, no tuvo dudas en cuestionar la situación por la que atravisa el zurdo: “uno piensa que justo cuando viene las Eliminatorias se lesiona, pero el deporte es así y tú no sabes cuándo te va a pasar, te lesionas en el peor momento”.

“Entran las dudas, se lesiona justo ahora, por eso yo soy de la idea de que si no quiere venir que no lo haga y listo, chao, se acabó“, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Brasil vs Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Brasil y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este jueves 4 de septiembre, a partir de las 20:30 horas en el estadio Maracaná.