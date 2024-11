La selección chilena no pudo dar el batacazo de la fecha y finalmente igualó sin goles ante Perú. Resultado que mantiene a la Roja como colista absoluto en las Eliminatorias. Por lo que se transforma en obligación el vencer a Venezuela la próxima fecha.

Panorama más que complejo para el proceso de Ricardo Gareca y que analizó en profundidad Juan Cristóbal Guarello. Es que el periodista de Radio Agricultura no se guardó nada y se lanzó con todo contra el “Tigre” por su presentación ante Perú.

“¿Cuál es el objetivo de Gareca? Enfrentaste al peor equipo de estas Eliminatorias. Yo no entiendo como Perú le ganó a Uruguay. Qué busca: ¿No perder, homenajear jugadores en la cancha, que no lo critiquen? Lo de Gareca ya no tiene vuelta. Este punto no sirve de nada”, lanzó de entrada en la reacción post partido de este viernes.

Guarello lamenta la ausencia de Luciano Cabral

Pero uno de los puntos que más molestó a Guarello tuvo relación con la ausencia de Luciano Cabral. El jugador del León de México nuevamente no sumó minutos, cuando perfectamente pudo ser el cambio en el segundo tiempo para darle un nuevo aire al equipo y conectar el medio campo con el ataque.

Cabral sigue a la espera de su chance en la Roja

“Qué tiene que hacer Luciano para qué le den minutos. ¿Porqué lo lleva a pasear? Con lo mal que estaban marcando, con el espacio que había en el medio cómo no lo van a ocupar”, lamentó.

Incluso apuntó a que Gareca no le da minutos para finalmente no darle la razón a la prensa que ha sido crítica de su gestión. “Fossati intentó hacer algo, pero Gareca no. Cabral es un jugador nuevo y no lo pones. Es un volante encarador que pudo aprovechar los espacios y no lo pone para solo no darnos en el gusto”, sentenció.