Ricardo Gareca puede respirar un poco más tranquilo luego de haber sumado su primer punto en las Eliminatorias Sudamericanas con Chile. Este viernes la Roja igualó sin goles en su visita a Perú, en un partido que tuvo varios episodios muy llamativos.

Quizás el más importante fue el que vivió el Tigre con la banca de suplentes. A pesar de que en la cancha varios jugadores estaban agotados y había espacios para atreverse a algo más, el DT insólitamente no realizó cambios hasta los descuentos.

La decisión ha causado toda una polémica no sólo afuera, sino que también en la interna de la Roja. Así por lo menos lo revelaron luego del partido con Perú, donde detallaron la reacción que tuvo el banquillo a la estrategia del técnico.

La banca de Chile no estuvo contenta con los cambios de Ricardo Gareca en el final

Ricardo Gareca decidió proteger el empate de Chile ante Perú y no realizó cambios hasta los descuentos. Fue recién en los 96, con apenas un minuto más por jugar, que el DT movió el tablero con los ingresos de Esteban Pavez y Felipe Mora, algo que no le cayó bien a la banca.

Ricardo Gareca se negó a hacer cambios en Chile hasta los descuentos y suma una nueva polémica con el plantel. Foto: Photosport.

Fue el periodista Marco Escobar quien, en las pantallas de DSports, detalló cómo reaccionaron los jugadores. “Me llamó mucho la atención los cambios. Tardíos, mucho tiempo que se notaba que, desde lo físico, había jugadores que miraban a la banca“, comenzó explicando.

Pero eso no fue todo, ya que ante la decisión del Ricardo Gareca los jugadores se inquietaron. “Los que estaban en la banca se miraban entre ellos y no venían reacción en el cuerpo técnico, no veían una conversación. Me llamó mucho la atención”.

A sus palabras se sumó Pablo Flamm, quien recordó un capítulo similar hace algunos meses. “Voy a recordar el partido con Canadá en Copa América, que llaman a Brereton y estaban los asistentes de Gareca. Iba a calentar, lo llamaban, le hablaban tres minutos, después a calentar y así lo llevaron“.

La decisión del DT no ha sido para nada bien recibida ni dentro ni afuera de la cancha. Ante Perú hubo chances para tener un premio mayor, pero el argentino se negó a ir a buscarlo y optó por salvar lo que estaba sacando.

Ricardo Gareca se mete solo en un nuevo problema al mando de la selección chilena. Quedará esperar ahora para ver si en el próximo partido, donde debe ganar a toda costa, repite su medida o acepta que hay más que 11 jugadores en el plantel.

¿Estás de acuerdo con los cambios de Ricardo Gareca con no cambiar el equipo por el resultado? ¿Estás de acuerdo con los cambios de Ricardo Gareca con no cambiar el equipo por el resultado? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega Chile?

Ricardo Gareca ahora queda obligado a conseguir un triunfo para seguir al mando de Chile. El próximo martes 19 de noviembre desde las 21:00 horas la Roja recibe a Venezuela en el Estadio Nacional.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

Así queda Chile en la tabla de posiciones: