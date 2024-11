Gareca feliz con su primer punto en Eliminatorias: "Me reconforta salir de la sequía"

Una encendida conferencia de prensa dio Ricardo Gareca post partido tras el 1-1 ante Perú, donde el DT no eludió las preguntas y respondió todo. Y de entrada aclaró que seguirá peleando por sacar adelante a Chile en las Eliminatorias.

Fue así que lanzó un mensaje para la hinchada de la Roja diciendo que “ojalá que sigan creyendo, que no pierdan la fe, que en el Nacional nos reciba una multitud, los necesitamos”.

Pero quizás la frase más particular vendría a la hora de analizar los puntos que tiene en la tabla de posiciones, donde sigue último en las Eliminatorias. Ahí, el Tigre se refirió a su primera unidad oficial con la Roja en este proceso.

Gareca positivo: “Me reconforta…”

A la hora de analizar las sensaciones post empate 0-0 ante Perú, Gareca fue sincero y dijo que está conforme por su primer punto oficial en Eliminatorias. En Copa América había sumado, pero en este torneo solo cosechaba derrotas.

“Necesitamos ganar de a tres, vinimos a buscar los tres puntos, me reconforta no el resultado, si no que salir de la sequía”, dijo el Tigre, con total sinceridad y calma tras sumar por primera vez.

Por eso, Gareca siguió aclarando su positivismo diciendo que “una selección como Chile, de toda la expectativa que me generé, es un aliciente que me lleva a no perder la fe, a estar convencido de lo que hacemos y que Chile es una selección muy importante”.

“Haremos todo lo posible para levantar, estoy seguro”, cerró el DT, dejando en claro que es obligación ganarle ahora a Venezuela.