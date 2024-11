La selección chilena por fin pudo sumar al menos un punto con el entrenador Ricardo Gareca a la cabeza, porque empató 0-0 con Perú en Lima por las Eliminatorias Sudamericanas.

La gran novedad en la Roja fue el regreso de Arturo Vidal, quien jugó todo el partido y además fue el capitán del equipo nacional.

El King, como siempre, habló con la prensa apenas terminó el encuentro y analizó lo ocurrido en el estadio Monumental de Ate junto a la transmisión oficial.

Vidal celebra el punto de Chile

Arturo Vidal comentó que el punto conseguido ante la Bicolor fue bueno, porque le sirve para seguir teniendo chances de ir al Mundial.

“Fue un partido difícil, pero merecimos el triunfo, no quiso entrar, fue un partido duro, no quiso entrar, se sumó un punto. Hace tiempo que no sumábamos, esto ayuda a sumar confianza, sumamos mucho sobre lo que veníamos haciendo”, indicó el volante.

Vidal fue el capitán de Chile. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

“Este punto es importante, era mejor los tres pero es difícil jugar de visita en las Eliminatorias, hicimos un gran partido, nos vamos tristes pero por lo menos se sumó. Tenemos que sumar de a tres ahora”, agregó.

Por último, le preguntaron sobre si se sintió cómodo jugando por Chile en Lima, dijo que sí, pero señaló que se sintió mejor jugando por Colo Colo en la capital peruana.

“Bien, fue mucho mejor que otras veces, contento por cómo creció la selección, pero me sentí cómodo, no como otras veces cuando vine con Colo Colo“, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas entre Chile y Venezuela se jugará este martes 19 de noviembre, a partir de las 21:00 horas en el estadio Nacional.