"Gareca no merece el trato que le están dando": Surge defensa en Perú al DT de Chile

Abundantes han sido las críticas desde Perú al técnico argentino Ricardo Gareca, quien luego de dirigir a su país por ocho años, es el nuevo entrenador de la Selección Chilena, lo que significó para muchos una “traición”.

La más reciente fue del reconocido periodista Jaime Bayly, que en su canal de YouTube afirmó que el Tigre “traicionó al hincha peruano“, además de acusar “provocación” en su decisión de hacerse cargo de La Roja.

Críticas con las que no está de acuerdo un histórico del fútbol incaico como Juan José Oré, que jugara en Deportes Iquique entre 1988 y 1990, además de ser el único que como entrenador logró clasificar a su país a un mundial juvenil, que en diálogo con RedGol salió en férrea defensa de Gareca.

“Son los medios de acá quienes lo critican, y algunos de ellos, porque el profe se ganó el cariño de la gente, por el trabajo, por los resultados; pero sería igual si un técnico que trabajó en Chile viniera a Perú y lo clasificara, algo parecido”, sostiene el ex centrodelantero.

En esa línea, Oré sostiene que “él es profesional, como dijo, tiene que trabajar y listo, o sea, es lógico que no quiera perder el cariño de la gente que lo apoyó siempre, pero que digan que es una traición haberse ido al país rival, no tiene nada que ver“.

“Es injusto el trato que le han dado a Gareca, pero hay algunos periodistas acá que no estaban de acuerdo con muchas cosas, en especial, en la última etapa, pero no fue culpa de él, en todo caso, sino que de todos”, sentenció el ex técnico de selecciones menores en Perú.

¿Cuándo debutará Gareca al mando de La Roja?

Será en la próxima fecha FIFA del mes de marzo, el momento en que el técnico argentino dirigirá por primera vez a Chile, y lo hará en Europa, donde están programados dos encuentros amistosos, uno de ellos confirmados.

A la espera de ratificarse que el primero de los duelos será el sábado 23 de marzo, ante Albania, en Italia; ya es oficial que el martes 26, se medirá con el subcampeón mundial Francia, en la ciudad de Marsella, a partir de las 17:00 horas (de Chile).

