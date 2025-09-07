La selección chilena sigue trabajando con miras al último partido de las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde se deberá recibir a la selección de Uruguay en el Estadio Nacional.

Todo, bajo la orden técnica de Nicolás Córdova, quien asumió el interinato tras la polémica salida de Ricardo Gareca, y donde en su estreno perdió por 3-0 ante Brasil en Río de Janeiro.

Pero el entrenador tuvo una llamativa conferencia en la previa, donde explicó por qué no ha llamado jugadores de Coquimbo Unido, donde apuntó a un jugador de Universidad de Chile.

En su explicación aseguró que Fabián Hormazábal era el mejor jugador en la actualidad por ese lado de la cancha, dejando de lado la opción del coquimbano Francisco Salinas.

Fabián Hormazábal ha sido titular en la selección chilena. Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport

¿Qué dijo Hormazábal de Nicolás Córdova?

Algo que el propio Fabián Hormazábal fue consultado en conferencia de prensa en Juan Pinto Durán, donde tuvo el tiempo de responder la frase de Nicolás Córdova.

“Para mí es un tremendo orgullo que el seleccionador tenga ese punto de vista sobre mí. Todos los jugadores trabajamos por ser el mejor”, explicó el jugador de Universidad de Chile.

En ese sentido, también habló del jugador de Coquimbo Unido, donde aseguró que no tiene dudas que si mantiene el nivel estará dentro de las próximas convocatorias siendo un aporte.

“Salinas es tremendo jugador, tiene méritos para estar acá y algún día tendrá su oportunidad“, finalizó.

