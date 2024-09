Ex DT de Chile culpa a Gabriel Arias de la goleada ante Argentina: "Hay complicidad"

La selección chilena sigue sufriendo los golpes que dejó la goleada sufrida ante Argentina. La Roja cayó goleada por 3 a 0 contra la Albiceleste y complicó mucho las cosas en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas.

Una de las novedades que tuvo nuestro país al otro lado de la cordillera fue la aparición de Gabriel Arias como titular. El arquero de Racing se quedó con el puesto de Claudio Bravo, pero sufrió mucho con el ataque de los campeones del mundo, al punto de que Juvenal Olmos lo responsabilizó del resultado.

El ex técnico de la Roja entre 2003 y 2005 apuntó al guardameta como uno de los hombres por los que pasó el resultado. De hecho, puso como ejemplo las actuaciones del recién retirado capitán.

Juvenal Olmos responsabiliza a Gabriel Arias de la goleada a Chile

Gabriel Arias recibió el respaldo de Ricardo Gareca y se transformó en el sucesor de Claudio Bravo en Chile. El capitán de Racing atajó lo que pudo, pero no logró evitar la goleada de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas.

Gabriel Arias sufrió tres goles en el arco de Chile ante Argentina. Foto: Photosport.

La actuación del guardameta ha generado todo un debate, al que Juvenal Olmos entró con todo. En las pantallas de TNT Sports, el ex técnico de la Roja se refirió a lo ocurrido en Buenos Aires y disparó contra el portero.

“Chile no puede competir con Argentina en estos momentos porque la selección no tiene ni jugadores ni un sistema aprendido con el técnico. Para este tipo de rivales no te alcanza, ya que tienes que jugar un partido perfecto”, comenzó explicando.

Tras ello, Juvenal Olmos se le tiró encima a Gabriel Arias. “El primer gol es un golazo nada que hacer. Hay una triangulación, una pared, alguien que la deja pasar, define de maravilla y sí creo que el segundo y el tercero hay complicidad del portero”.

En esa misma línea y para cerrar, puso de ejemplo las actuaciones de Claudio Bravo contra la Albiceleste. “Esos partidos que competimos y que le ganamos a Argentina, el arquero, en ese caso Bravo, hizo partido perfecto y varios jugadores. Para jugar en este momento con el campeón del mundo no te puedes equivocar en nada”.

Gabriel Arias tendrá que mejorar lo mostrado hasta ahora para que Chile pueda soñar con llegar a un Mundial. Ricardo Gareca lo ha ratificado como su portero tras el retiro de Claudio Bravo y ahora espera sacarse las críticas de encima con el duelo ante Bolivia.

¿Cuáles son los números de Gabriel Arias por Chile?

Tras su actuación ante Argentina, Gabriel Arias llegó a un total de 18 partidos oficiales disputados con Chile. En ellos suma 1.530 minutos bajo los tres palos, acumulando 6 triunfos, 6 empates y 6 derrotas.

¿Cuál es el próximo partido de Chile?

Gabriel Arias y Chile ahora ponen la mira en Bolivia, el gran desafío por delante en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja recibe a la Verde este martes 10 de septiembre desde las 18:00 horas.

