Óscar Villegas condujo a Bolivia a conseguir una victoria histórica ante Chile en las Eliminatorias 2026, aunque el director técnico no pudo hacer mucho para evitar una goleada de Argentina. El actual campeón del mundo tuvo a Lionel Messi en un nivel brillante.

La Pulga se anotó con tres goles y una asistencia en el tenístico resultado de la Albiceleste contra el cuadro boliviano. Un 6-0 muy expresivo. Pero que no altera la convicción de Villegas, quien lleva apenas cuatro partidos a cargo del combinado altiplánico.

“Bolivia no sumaba en seis fechas. Apenas ganó un punto de local. Entendimos que a través de hacer algo nuevo y diferente tenemos que lograr algo más sostenible”, expuso el adiestrador en la sala de prensa del estadio Monumental de Núñez.

Villegas añadió que “si hoy nos fue mal, pensamos que estos jóvenes van a crecer y seguir en el camino de buscar solidez en el futuro. Lo analizaremos, veremos qué ha sucedido realmente. Estamos acostumbrados a jugar a otro ritmo”. Para el DT que dirigió a Always Ready surgió entonces el recuerdo de aquel duelo en el Estadio Nacional.

“En Chile nos desenvolvimos bien, pero esta selección de Argentina lleva mucho tiempo jugando. Había transiciones, búsqueda de espacios que prácticamente se hacen de memoria. Era muy, muy difícil de controlar”, afirmó el estratego de un equipo que sufrió llegadas por todos los sectores.

Eduardo Vargas quedó así tras la derrota ante Bolivia. (Felipe Zanca/Photosport).

DT de Bolivia revive la victoria ante Chile e intenta levantar al plantel tras la paliza en Argentina

A pesar de todo, Óscar Villegas dejó clara su sensación positiva en torno a los jugadores de Bolivia, que sorprendieron a Chile como visitante, pero estuvieron muy lejos de lograr lo mismo ante Argentina. “Estoy muy orgulloso de ellos y quiero que lo sepan”, sostuvo.

“Han sido muy valientes, intentaron jugar siempre. Por eso hemos perdido el primer balón. No somos la Bolivia que tira el balón hacia adelante. No hemos dado otra receta, nunca hemos dicho que la revienten. Morimos intentando jugar”, reconoció Villegas.

Agregó que “estamos en un momento en que nos ha ganado la euforia, sentir que estamos demasiado bien y no es real. No es real. Nosotros como cuerpo técnico tomamos con muchísima calma las tres victorias sabiendo de las diferencias con otros equipos que no vamos a igualar en 20 días de trabajo”.

“Argentina, Brasil, Colombia, aunque hicimos un gran partido contra ellos. Nunca hemos hablado de clasificación, de ninguna manera. Tenemos Ecuador para seguir creciendo, después Paraguay de local. Nos ha ganado un poco la euforia de todo un país”, admitió Villegas.

Carmelo Algarañaz anotó el primer gol de Bolivia ante Chile. (Andres Pina/Photosport).

Y cerró con una postura de ver el vaso medio lleno. “Estamos juntos, muy unidos. Obviamente es un golpe duro. Perder con la campeona del mundo es algo que casi todos pasarán acá, pero considero con que tenemos que quedarnos con que de 12 puntos sumamos nueve. Tenemos mucho por mejorar”, aseguró.

Así va Bolivia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Bolivia se ubica en el 7° puesto de la tabla en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 al cabo de 10 partidos. Es decir, tendría un boleto al repechaje.