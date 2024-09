Más allá de la horrible sensación que nos quedó a todos, el partido de la Roja ante Bolivia dejó una que otra polémica. La más importante, la de Eduardo Vargas y su gol tras la lesión de Carlos Lampe.

Esa jugada suscitó un montón de críticas, comentarios y apreciaciones. Unos decían que todos hubieran hecho lo mismo que el delantero chileno. Otros, llamaban al uso del juego limpio.

Lo cierto es que, tras las palabras de Carlos Lampe, las cosas no hicieron más que seguir encendiéndose. La única razón por la que el gol de Edu no ha sido motivo de deliberación de grandes pasiones, es porque, finalmente, Chile perdió aquel partido.

“Si es compañero mío, prefiero que la tire afuera”, dijo Carlos Lampe, quien se recupera de la ruptura del tendón de Aquiles, consecuencia de esa jugada.

Habló el DT de Bolivia

Uno que debía referirse al tema de la jugada de Eduardo Vargas era el propio DT de la Selección de Bolivia, Óscar Villegas, quien examinó el único tanto chileno.

“Estábamos de ese lado de la jugada, y veo que Carlos (Lampe) cae. No se resbala. Luego, él me explica que no podía mover el cuerpo. Es una ruptura del tendón de Aquiles”, aseguró Óscar Villegas en DSports.

“Levantó la mano y Vargas la llevó, incluso miro atrás antes de meter el gol. No sé si el árbitro podía parar la jugada. Vargas hizo lo que tenía que hacer, él está en la cancha para meter goles. Quise mirar a Gareca, si por ahí viendo que Carlos salía en camilla, estaba claro que se había roto y fue una jugada desgraciada… la picardía sudamericana podía quedar de lado”, añadió.

“No quiero prejuzgar a los rivales, pero lo bueno es que pudimos marcar rápido y pudimos sacar valor para sostener después el resultado”, cerró el DT de Bolivia.