Ricardo Gareca tuvo una amarga jornada doble de eliminatorias, tras la derrotas ante Argentina y Bolivia. A eso le sumó su enojo con el periodismo, que en conferencia de prensa tras el duelo ante los altiplánicos le preguntó si era una vergüenza lo sucedido.

El Tigre se defendió asegurando que ese término no se podía utilizar pues hubo actitud de los jugadores y quedaron los ánimos muy caldeados con un entrenador que arribó a Chile con mucho prestigio.

Un asunto que abordó Claudio Borghi, quien siempre muy inteligente detecta que Gareca no está en buena sintonía con el periodismo.

“Más que explicar lo que pasó, salió a defenderse de algunas críticas. Cuando el clima es hostil, las cosas funcionan peor todavía”, señaló en TNT Sports por CNN Radio, de Argentina.

Gareca está a la defensiva según pudo percibir Claudio Borghi

Elogios de Borghi a Scaloni

Claudio Borghi, que supo levantar la Copa del Mundo en 1986 con Argentina, manifestó su admiración por el trabajo realizado por Lionel Scaloni en la Albiceleste.

“Se transformó en un técnico extraordinario, está postulado a mejor del mundo y tiene muy claro lo que debe hacer”, contó en la entrevista el único DT tetracampeón del fútbol chileno.

Incluso aseguró que alguna vez fue apuntado por la humildad que siempre destaca en Scaloni. “Me criticaron porque dije que no parecía argentino, ya que no tomó venganza de quienes decían que no podía estar”, sostuvo el Bichi.