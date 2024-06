La selección chilena afina los últimos detalles para su esperado debut en la Copa América 2024. La Roja enfrenta a Perú en la primera fecha de la fase de grupos con una previa marcada por las lesiones y el caso de Darío Osorio.

La Joya, que fuera uno de los jugadores más destacados de nuestro país en el extranjero la última temporada, llegó con molestias desde el Midtjylland que lo han complicado. Tras perderse el amistoso con Paraguay surgieron dudas sobre su estado, las que el propio jugador aclaró.

Este martes desde Estados Unidos el oriundo de Hijuelas sacó la voz y se refirió a su verdadero estado físico. Eso no fue todo, ya que también advirtió que junto a la Roja darán la pelea para alcanzar la tercera estrella de nuestra historia.

Darío Osorio está recuperado y sueña con hacer historia junto a Chile

Darío Osorio se ha hecho un nombre a sus cortos 18 años y es una de las grandes cartas de Chile para la Copa América. Pero la Joya no llegó en las mejores condiciones al torneo luego de arrastrar molestias desde el Midtjylland que lo marginaron del amistoso con Paraguay.

Darío Osorio se recuperó de sus molestias y está listo para dejarlo todo por Chile en la Copa América. Foto: Carlos Parra, Comunicaciones FFCh.

A horas del estreno de la Roja en el torneo, el extremo aclaró su estado y calmó a los hinchas que estaban preocupados por sus problemas físicos. “Me he sentido bien”, lanzó de entrada al sitio oficial del Equipo de Todos.

“Comencé entrenando apartado pero con el pasar de los días me integré al grupo y ya estoy entrenando normal. Me he sentido bien físicamente”, añadió para la tranquilidad de la Marea Roja.

Darío Osorio no se quedó ahí y recalcó que espera escribir otra página llena de gloria para Chile. “Yo me siento bien, tranquilo. La expectativa es llegar lo más lejos que se pueda, siempre vamos a aspirar a lo máximo posible”.

En esa misma línea, el oriundo de Hijuelas dedicó palabras al plantel que armó Ricardo Gareca para la Copa América. “Es un lindo grupo. Todos nos apoyamos y todos vamos a luchar por el mismo objetivo”.

La Joya también se refirió a Perú, Argentina y Canadá, el camino de Chile en el torneo. “Son rivales muy duros, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido y a buscar los tres puntos”.

Finalmente abordó su paso por el Equipo de Todos con Ricardo Gareca. “Trato de hacer lo que me pide en los entrenamientos y en los partidos. Me he sentido bien con sus indicaciones”.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio por Chile?

Desde su debut hasta ahora, Darío Osorio ha logrado jugar un total de ocho partidos oficiales con la selección chilena. Un triunfo, un empate y seis derrotas, con un gol anotado, son su saldo personal.

¿Cuándo debuta Chile en la Copa América?

Ya no queda nada para el debut de Chile en la Copa América 2024. La Roja se medirá con Perú en la primera fecha de la fase de grupos, duelo programado para este viernes 21 de junio desde las 20:00 horas.

