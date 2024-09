Claudio Palma realiza la critica más fuerte en contra de Ricardo Gareca: "No ve el fútbol chileno"

La selección chilena se encuentra en el sótano de las Eliminatorias Sudamericanas, porque sumó cero puntos en la última fecha doble y no levanta cabeza.

Ni con la llegada de Ricardo Gareca la Roja mejoró en el camino al Mundial de 2026, porque cayó ante Argentina en Buenos Aires y frente a Bolivia en el estadio Nacional.

La derrota inesperada ante la Verde en Ñuñoa le quitó el poco crédito que le quedaba al Tigre, a quien están haciendo trizas, pese a que ya pasó más de una semana del partido.

Claudio Palma se lanza en contra de Gareca

Uno de los más críticos contra el proceso de Ricardo Gareca es el relator de la selección chilena Claudio Palma, quien en diálogo con RedGol realizó una dura acusación.

“Yo creo que no tenemos opciones y es mejor morir con gente joven. A mí lo que me llama la atención es que se siga probando con algunos jugadores y de pronto no busca variantes”, dijo de entrada el narrador.

Claudio Palma se fue con todo contra Gareca.

Luego, Palma se fue con todo: “yo creo que Gareca no ve el fútbol chileno. A esta altura no te digo que Steffan Pino nos va a salvar y va a hacer 10 goles y nos va a llevar al Mundial, pero si yo soy Steffan Pino pienso qué más tengo que hacer para un llamadito, si probaste a muchos que no han funcionado”.

“Ariel Uribe merece al menos una convocatoria, una. Iván Román debería llamado, aprendería mucho con microciclos, quizá no está para ser titular ahora, pero debería llamarlo”, cerró.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.