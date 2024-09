Colo Colo empató con River Plate y dejó abierta la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores, que se definirá el martes 24 de septiembre en Buenos Aires. Los albos animaron un partidazo en casa, donde Arturo Vidal, quien volvía de un mes de ausencia, fue una de las figuras.

El King demostró toda su jerarquía en un duelo de muerte contra River y asistió a Carlos Palacios para que anotara la igualdad a los 61′. “Hicimos un buen partido, en intensidad los pasamos por arriba, creo que merecíamos un poco más que el empate”, comentó ante la televisión.

En Colo Colo, consideran que la actuación de este martes es suficiente para que lo vuelvan a llamar a la Roja. “Me sorprende harto que no esté. Arturo es… Bueno, hoy lo vieron: el pase que le mete a Carlos Palacios, cómo se movió, cómo quitó, cómo barrió. No sé por qué no está”, comentó Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro luego hizo un llamado a Ricardo Gareca. “Yo creo que el señor Gareca debería repensarlo, porque jugadores como Arturo Vidal uno no los puede desaprovechar. Debería estar en la selección”, dijo.

Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, le pidió a Gareca que llame a Vidal | Photosport

Arturo Vidal: ¿Polémica superada con Gareca en la Roja?

Ricardo Gareca no ha considerado a Arturo Vidal en sus partidos de la selección chilena. El King, en tanto, lo ha criticado duramente. En la fecha de las Eliminatorias, cuando Chile enfrentó a Argentina, dijo que “este hueón no ve la Copa Libertadores. Parece que solo ve el fútbol argentino”.

El DT de la Roja no quiso entrar en una polémica con él. “No tengo problemas con que opinen y más un referente como Vidal, que es una voz autorizada. No tengo problemas con nadie”, señaló. ¿Lo reconsiderará para los partidos frente a Brasil y Colombia en octubre?

Para estar actualizado con las noticias de la Copa Libertadores, sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.