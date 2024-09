La derrota de la selección de Chile ante Bolivia por las Eliminatorias dejó al elenco de Ricardo Gareca con un pie afuera del próximo mundial. Lo que desató una ola de comentarios sobre su dirección y el mal manejo del equipo.

Así lo enfatizó Arturo Vidal, quien culpó al “Tigre” por la formación y por cambios repentinos como la salida de Ben Brereton. Incluso el capitán de Colo Colo apuntó a la prensa como culpable del mal momento de la selección.

Lo que molestó especialmente al conductor de TNT Sports. “La prensa en Chile ha sido siempre respetuosa. Ni se compara con otros países donde la farándula es mucho peor. Acá siempre hemos hecho críticas de fútbol y de lo que ocurre dentro de la cancha”, lamentó De Tezanos.

Incluso Aldo Schiappacasse apuntó que el problema es sobre lo que ocurre en cancha y no tiene referencia a los medios ni a los dichos de ex jugadores.

El reclamo de Arturo Vidal contra Manuel De Tezanos

Pero los dichos del animador de Todos Somos Técnicos se vitalizaron rápidamente y llegaron a la transmisión de Vidal en Kick. El jugador de Colo Colo recibió las declaraciones de sus seguidores y respondió con todo contra Manoel.

Vidal en su transmisión de Kick

“Pero qué está hablando ese hueón. Quiere hablar para hacerse conocido. Me viene a reclamar a mí. Díganle que dije yo que es el hueón más payaso. Se da vuelta por dos pepinos. Si quiere hablar de mí, que le doy mi número y me diga las cosas de una vez”, lanzó molesto el Bicampeón de América.

Luego Vidal siguió con sus descargos contra el periodista. “Cómo que por culpa mía no fuimos a dos mundiales. Me tiene aburrido. Yo no puedo tirar los centros e ir a cabecear. Si me van a criticar, que sea el martes. Ahí todo lo que quieran”, sentenció para seguir jugando Warzone.