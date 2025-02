La selección chilena comenzó su preparación para el amistoso en Juan Pinto Durán. La Roja se reúne desde el este martes para trabajar con todo de cara al encuentro de este fin de semana.

Uno de los momentos más esperados por los hinchas era el reencuentro de Arturo Vidal y Marcelo Díaz. Los bicampeones de América arrastran toda una polémica desde hace años, la que los mantuvo separados en el Equipo de Todos hasta que Ricardo Gareca decidió volver a juntarlos.

Y si bien el King apenas pudo estar en el búnker de la Roja tras quedarse abajo del partido por lesión, lo cierto es que tuvo un breve cruce con Carepato. Así por lo menos se dio a conocer en las últimas horas, donde detallaron cómo se vivió en la interna el cara a cara.

Arturo Vidal y Marcelo Díaz apenas se cruzaron en Juan Pinto Durán

El reencuentro entre Arturo Vidal y Marcelo Díaz en la selección chilena tuvo lugar este martes en Juan Pinto Durán. Los referentes de Colo Colo y la U de Chile volvieron a compartir camarín por algunas horas, viéndose obligados a verse las caras luego del largo historial de polémicas.

Arturo Vidal y Marcelo Díaz casi no cruzaron miradas en Juan Pinto Durán. Foto: Photosport.

Pocos detalles se conocían sobre ello, pero el Christopher Brandt reveló en Sportcenter de ESPN lo que ocurrió. El reportero remarcó que pudieron compartir “muy poco, Arturo Vidal estuvo cerca de una hora y media en Juan Pinto Durán“.

Publicidad

Publicidad

Tras ello, aseguró que antes de la primera práctica hubo una instancia en la que todos los jugadores se cruzaron. “Seguramente se encontró con varios de los jugadores porque hubo una merienda antes del entrenamiento“.

ver también Marcelo Díaz sigue su plan al pie de la letra en el retorno a la Roja: ¡disfrutar a concho!

Fue en ese momento en el que Arturo Vidal y Marcelo Díaz “seguramente ahí se vieron“, lanzó. “Se saludaron“, complementó, pero las cosas no pasaron más allá de eso. Sin polémicas, sin mala onda, sólo compañerismo por el bien de la selección chilena.

Finalmente, el periodista enfatizó en que dentro de Juan Pinto Durán el quiebre entre ambos no es algo que preocupe. “Se habló de la relación que no existe, pero acá no se habla, no pasó a mayores y no es tema“.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal dejó la concentración horas más tarde y Marcelo Díaz se quedó entrenando con el resto del plantel de Chile. Los dos bicampeones de América siguen sin solucionar sus diferencias y, por ahora, siguen distanciados.

Encuesta¿Deben estar Arturo Vidal y Marcelo Díaz en la nómina de Chile para eliminatorias? ¿Deben estar Arturo Vidal y Marcelo Díaz en la nómina de Chile para eliminatorias? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega Chile?

Sin Arturo Vidal pero con Marcelo Díaz, Chile trabaja con todo para el amistoso con Panamá. El encuentro se realizará este sábado 8 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Oficial: Arturo Vidal y Charles Aránguiz son bajas en Chile para el amistoso con Panamá

¿Cuándo vuelve Chile a las eliminatorias?

Luego del partido con Panamá, Chile se enfocará en su regreso a las Eliminatorias Sudamericanas, donde tiene un duelo clave. El próximo 20 de marzo a partir de las 20:00 horas la Roja visita a Paraguay intentando escalar en la tabla de posiciones.