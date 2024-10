Ex Colo Colo recuerda traumática renuncia de Ricardo Gareca en Colombia: “Se fue con grandeza”

En la previa del importante duelo que Chile jugará ante Colombia por las Eliminatorias un ex Colo Colo salió a recordar una valiosa experiencia que tuvo con Ricardo Gareca. Se trata del defensor Andrés González, quien fue dirigido por el Tigre en el América de Cali en el segundo semestre del 2005.

Quien defendiera la camiseta del Cacique en el 2006 vivió en carne propio una traumática renuncia del argentino en uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano.

Así lo relató en su cuenta de Instagram, donde relató en un video que “segundo semestre del 2005 y el Tigre Gareca llega a dirigir el América de Cali. Una de sus principales condiciones era tener al equipo al día. La situación económica del equipo era grave”.

“La lista Clinton y el manejo del Pelado, el hijo del dueño, nos tenían sobreviviendo. El trabajo de Gareca era impecable. Los puntos empezaron a llegar, pero los pagos no”, agregó.

En ese sentido, González recordó que “21 puntos en nueve fechas y Gareca da un ultimátum. Se acuerda un premio por ganarle a Pereira, un premio para por lo menos alivianar la situación. Ganamos, pero el Pelado, el hijo del dueño, una vez más quedó mal”.

“Gareca el martes se despide de nosotros. ‘Muchachos, me voy. Una vez más este pelado faltó a su palabra, pero yo no pienso faltar a la mía’. Gareca me dejó entre otras dos enseñanzas en esta historia”, añadió.

Para cerrar, el ex defensor valoro que “la primera es que cumplir con tu palabra es una cuestión de honor. Las palabras que pronunciamos son compromisos que adquirimos. Y no solamente con terceros, sino que también con nosotros mismos”.

“Y la segunda es que renunciar en medio de las victorias fue su decisión. Así que si vas a abandonar, hazlo siempre con altura y grandeza”, concluyó.

¿Cuándo juega la selección chilena de Ricardo Gareca ante Brasil y Colombia?

Chile enfrentará a Brasil el jueves 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Posteriormente su visita ante Colombia está pactada para el martes 15 a las 17:30 (hora de Chile) en Barranquilla.