Andrés González cuenta que Arturo Vidal le tapó la boca: "Nunca pensé que iba a llegar tan lejos"

Arturo Vidal ha tenido una carrera magnífica, la cual partió en Colo Colo, donde uno de sus compañeros fue el colombiano Andrés González, con quien compartió en la zaga.

El ex seleccionado cafetero habló con RedGol y recordó su estadía en el Monumental, donde uno de los futbolistas albos que más le llamó la atención fue el King, o Celia, como le decían en sus inicios.

"Arturo vidal era un buen jugador, pero uno no se imaginaba, en un principio, que pudiera llegar tan lejos, donde llegó. Aparte él en ese tiempo estaba en la selección Sub 20, preparándose para el Mundial, así que no estaba mucho con el plantel… yo creo que eso no permitió que Vidal jugara mucho", recordó González.