La selección chilena ya entrena pensando en su amistoso ante Cuba, el primero de los tres desafíos en esta fecha FIFA de junio. Bajo las órdenes del entrenador Eduardo Berizzo, la Roja trabaja para vivir sus últimas pruebas antes del inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Desde Juan Pinto Durán, el delantero Alexander Aravena dialogó con los medios de comunicación sobre su llamado y cómo se siente al compartir con los experimentados nacionales. “Estoy muy contento de estar con los más grandes, es un sueño que estoy viviendo”, afirmó.

“El paso de debutar y hacer un buen papel en el amistoso que tuve (ante Paraguay), sé que la selección también es de momentos. Tengo que rendir para estar aquí, no es fácil ganarse el puesto, así que tengo que seguir rindiendo y mejorando, porque me queda mucho”, continuó.

Sobre la llegada de los seleccionados más experimentados de cara a los amistosos, el Monito afirmó estar tranquilo. “El profe determinará el equipo para el fin de semana. Yo tengo que trabajar y prepararme si me toca jugar”, dijo el jugador de Universidad Católica.

“Me siento feliz de estar con ellos, no sólo con Alexis Sánchez, sino que también con Arturo Vidal y todos los referentes. Los sueños se cumplen en base a trabajo y preparación”, manifestó Aravena, que agregó que “Cuba es un gran rival y tenemos que hacer bien las cosas de cara a las Eliminatorias”.

Por último, afirmó que se toma con calma su futuro. “Ahora estoy enfocado en la selección. Más allá de eso, se verá qué viene en el futuro, pero ahora me enfoco en hacer las cosas bine aquí. Me gustaría dar el salto, sí, pero esto es todo a su tiempo. No tengo que apresurarme”, cerró.

La Roja y Cuba chocarán este domingo 11 de junio en el Ester Roa. Después, Chile enfrentará a República Dominicana el viernes 16 en el Sausalito y a Bolivia el martes 20 en El Tahuichi. Serán la última prueba antes del inicio de las Eliminatorias en septiembre.