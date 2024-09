La polémica frase del periodista Cristián Caamaño, quien apuntó que Mauricio Isla no puede ser capitán de la selección chilena por su relación con la modelo Alejandra Díaz, encendió la previa del partido ante Argentina por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Palabras que fueron repudiadas inmediatamente por el panel de Deportes en Agricultura, por el tono de la discusión que se armó por la jineta de la Roja, que fue dejada por Claudio Bravo.

“A mí no me parece compadre, no me aparece que el capitán de la selección chilena esté hoy con una mujer que aparece en un sitio como estos (…) Pasamos de Claudio Bravo a esto”, explicó Caamaño.

Si bien después pidió disculpas, asegurando que era “entre broma y un punto de vista”, su desafortunada frase trajo respuesta de Alejandra Díaz, quien explotó en contra del comunicador.

Alejandra Díaz le responde a Caamaño

Fue en conversación con La Hora, que la modelo Alejandra Díaz desnudó la opinión de Cristián Caamaño, donde, además negó su relación con el Huaso Isla.

“Este sujeto está opinando en base a especulaciones, no con una información real. Segundo, me parece una vergüenza en esta época, que a este periodista se le dé el espacio para emitir opiniones tan machistas, misóginas y retrógradas de una mujer”, explica.

“Y si fuera cierto o no una relación, lo que no existe. Condicionar las capacidades de un jugador por su vida privada y sentimental, habla muy mal de él como profesional”, le respondió.

Mauricio Isla puede ser el nuevo capitán de la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

Dentro de la respuesta, lanzó un dardo contra el periodista: “¿Será que el señor Caamaño tendría algún tipo de inseguridad, que tanto ataca a mujeres?”.

“Llevo muchos años trabajando en plataformas de contenidos. Estuve en playboy TV y ahora en Unlok, y Onlyfans… además, lo que yo haga o en lo que trabaje, no tiene por qué importarle a este señor y mucho menos decirlo de forma peyorativa”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Argentina por las Eliminatorias?

El partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas se desarrollará este jueves 5 de septiembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Monumental de Buenos Aires.

