La capitanía en la selección chilena para estos duelos ante Argentina y Bolivia está siendo todo un tema. Al no estar emblemas como Alexis Sánchez o Claudio Bravo, en la Roja debe haber un nuevo responsable de portar la jineta, algo que generó una curiosa discusión en Radio Agricultura.

Esto lo decimos porque en el programa de las 14:00 horas el periodista Cristián Caamaño se mandó un desafortunado comentario para rechazar que esa jineta la porte Mauricio Isla.

El comunicador lanzó que “a mí me parece que el capitán de la selección chilena no puede tener de novia a una mujer que está en sitios con poca ropa”.

Ahí salió Francisco Sagredo, quien cuestionó sus dichos al decir que “¿por qué te metes en eso?, te hablo en serio ¿Qué te importa?… Realmente creo que te pasaste 17 pueblos, se te arrancaron los 7 enanos”.

“A mí no me parece compadre, no me aparece que el capitán de la selección chilena esté hoy con una mujer que aparece en un sitio como estos (…) Pasamos de Claudio Bravo a esto”, respondió Caamaño.

Con el correr de los minutos y viendo el rechazo que generaron sus palabras en redes sociales, el periodista bajó un cambio al decir que “la gente toma partido y malinterpreta algunas cosas. Esto era entre broma y un punto de vista. Para mucha gente no lo mejor meterse en la vida de privada de nadie. A mí personalmente no me parece prudente el tema, pero dejémoslo ahí. Ya está. No insulté a nadie, solo di un punto de vista”

“Solamente di un punto de vista, porque me parece que hay que respetar la jineta. Si me equivoqué pido las disculpas y punto”, concluyó.

¿Cuándo juega la selección chilena vs Argentina y Bolivia por las Eliminatorias?

Jueves 5 de septiembre

20:00 horas: Argentina vs Chile – estadio por confirmar (probablemente sea el Monumental de River, en Buenos Aires).

Martes 10 de septiembre

18:00 horas: Chile vs Bolivia – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.