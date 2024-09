Al no poder contar con sus dos principales referentes, la Roja se queda sin un líder establecido entre sus nominados. El Tigre explicó quiénes, para él, deben portarla.

La selección chilena trabaja con todo pensando en su regreso a las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja sale a disputar seis puntos de oro ante Argentina y Bolivia para acercarse al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Eso sí, con un gran problema: no tiene capitán.

El retiro de Claudio Bravo y la baja por lesión de Alexis Sánchez dejan al proceso de Ricardo Gareca sin sus principales referentes. Esto obliga a designar a un nuevo portador de la jineta, donde las opciones son varias.

Mientras algunos piden a los más experimentados, otros ruegan por un traspaso a los llamados al recambio. Pero para el Tigre, más allá de no querer meterse en medio de lo que decida el plantel, hay un camino que está claramente marcado.

La postura de Ricardo Gareca con el nuevo capitán de Chile

La selección chilena busca un nuevo capitán para los partidos ante Argentina y Bolivia. Ricardo Gareca no quiere meterse en medio, pero este martes en conferencia de prensa dejó claro su deseo para el portador de la jineta en la Roja.

Tras Claudio Bravo, Alexis Sánchez era el capitán de Chile. Sin ninguno de los dos, habrá que definir al nuevo portador de la jineta. Foto: Photosport.

El Tigre se refirió a la falta de liderazgos en el plantel luego que Claudio Bravo colgara los guantes. “La selección está en un proceso natural en el que hace poco Bravo anunció su retiro. Muchachos por decisión propia, uno se levanta y dice ya lo quiero dejar, a mí me pasó cansarme de los entrenamiento. Es el día a día”.

“Se está armando un grupo, asumen desafíos, se generarán nuevas expectativas. Veo un grupo que nos gusta, en algunos casos jóvenes, otros más de experiencia que asumen esta. No veo un líder natural en la selección, hoy no lo tiene, lo más importante es el grupo que se está armando”, añadió.

Pero fue ahí donde Ricardo Gareca comenzó a marcar las diferencias entre los que pueden y no ser el capitán de Chile. “Luego naturalmente habrá un líder, puede haber más de un líder. Ese es el proceso. Les toca asumir lo que asumieron en otro momento otros jugadores. Confiamos en ellos”.

Hablando sobre el portador de la jineta, el Tigre remarcó que no se meterá pero que le gustaría ver respeto por la trayectoria. “No lo tengo definido y no veo mal que aquellos que vayan quedando con más experiencia y esa es la política, no interrumpiría eso. Lo evaluaría y respetaría esa tendencia que hay en la selección, respetar al de mayor trayectoria o al de mayor cantidad de partidos”.

“Con el tiempo quizás, cuando de pronto haya consistencia en mi trabajo, más continuidad y conozca a todos totalmente con un grupo diferente, se forme algo diferente y ahí quizás intervengo. Pero por ahora no lo veo, esta política no lo veo mal. Será alguien de experiencia”, sentenció.

Con esto, quedará esperar por la decisión del plantel sobre quién será el capitán ante Argentina y Bolivia. Tres miembros de la Generación Dorada estarán presentes, por lo que son los que corren con ventaja. No obstante, en un proceso llamado a renovarse, puede haber novedades.

¿Quién es el jugador con más partidos en la actual nómina de la selección chilena?

En la nómina de 25 jugadores que presentó Ricardo Gareca en Chile para las Eliminatorias Sudamericanas, hay un jugador que saca ventaja. Ese es Mauricio Isla, quien tiene un total de 142 partidos oficiales defendiendo a la Roja. Le siguen Eduardo Vargas con 112 y Eugenio Mena con 72.

¿Cuándo juega Chile con Argentina?

La selección chilena estrenará a su nuevo capitán en el primero de los dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas de septiembre. La Roja visita a Argentina este jueves 5 de septiembre a partir de las 20:00 horas.

