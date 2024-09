Gareca no oculta su sentir por ausencia de Messi ante Chile: "Prefiero que no esté"

De cara al duelo que la Selección Chilena sostendrá en su visita a Argentina, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, una de las principales ausencias que tendrá el actual campeón del mundo y bicampeón de América es la de Lionel Messi.

El astro trasandino recién pudo volver la pasada semana a los entrenamientos con el Inter Miami, luego de la lesión en su tobillo derecho en la Final de Copa América, y está descartado para el duelo con La Roja. Una noticia que celebra el técnico Ricardo Gareca.

Y no ocultó su sentir. Durante la conferencia de prensa previa al viaje de la Selección hacia Argentina, se le consultó al Tigre por cuánto cambiaba la planificación de su encuentro el hecho que Messi no esté presente, y mostró una sensación de alivio en su rostro.

La opinión de Gareca por la ausencia de Messi ante Chile

“Yo veo a Argentina muy bien, pero prefiero que no esté Messi. Es una observación y no inválida la categoría y los recursos de Argentina, pero hay una coincidencia generalizada, prefiero que no esté y es importante eso“, aseguró el técnico de La Roja.

Aunque de todas formas Gareca advierte que “no desconozco que saben resolver la situación, tienen buenos resultados sin Messi. Han sacado los partidos adelante con gran rendimiento también, y eso no varía”.

En esa línea, el Tigre sostiene que “vamos a tratar de fijarnos en nosotros, eso es lo más importante, más allá de analizar y ver al rival, veo algo similar a Copa América, pero este campo de juego es más grande. Espero que sea una mejor actuación, pues no tienes muchas ocasiones de gol. Que tengamos un juego más fluido es lo que espero”.

¿Cuándo es el partido entre Argentina y Chile?

El duelo correspondiente a la séptima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, entre La Roja y La Albiceleste, se disputará este jueves 5 de septiembre, a partir de las ocho de la noche en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

