Waldo Ponce y secretos de cancha con Arturo Vidal: "Lo tenía que retar a cada rato"

Hace unos días Claudio Borghi puso el tema sobre la mesa, al decir que le gustaría ver a Arturo Vidal en el final de su carrera jugando como defensa central, mismo puesto que él lo ponía en Colo Colo o la Roja.

La idea no ha tomado mucha fuerza, y uno de los que la analizó fue el ex seleccionado nacional Waldo Ponce, quien en diálogo con RedGol señaló que él sufría mucho cuando le tocaba compartir zaga con la figura de Barcelona.

"El Bichi siempre lo vio ahí, a él siempre le gustó en esa posición, por la categoría y la calidad que tiene Arturo. Pero lo malo que tiene Arturo para jugar de central es que es muy desordenado… Lo hizo ante Colombia en las Eliminatorias, pero en el segundo tiempo andaba jugando de contención, analizó el ex Universidad de Chile.

Luego Ponce recordó las veces que tuvo que compartir zaga con el Rey: "cuando nos ponían con línea de tres, yo de último, Gary (Medel) por la derecha y Arturo por la izquierda, lo tenía que retar a cada rato para que me marcara… ‘quédate aquí al lado mío’ le decía, pero no tan suave, y le repetía que tenía que marcar, porque no podía irse al ataque. Si tenía la posibilidad de abrirse y despejar hacia la zona exterior, bien, pero no tenía que avanzar".

Waldo Ponce en su última etapa como jugador en U. de Concepción - AgenciaUno

"A él le gusta recorrer la cancha, tratar de llegar al gol, entonces yo creo que en ese puesto quedaría muy prisionero. Después cuando uno es más grande madura, hace más caso, o se mueve menos porque el físico no lo da… no es el caso de Arturo, porque siempre le da el físico porque el de él es privilegiado. Aunque por la calidad que tiene claro que si se lo propone podría jugar en esa posición", cerró sobre el mismo tema.

Lo cierto es que Vidal puede jugar en el puesto que quiera, debido a su capacidad física y calidad técnica está capacitado para cubrir cualquier función, lo que ha demostrado en toda su carrera.