El nuevo entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, dio inicio a su ciclo con una invitación "para todos" los futbolistas que aspiren a integrarse a su proceso. "Es importante que jueguen bien en sus equipos y vengan a la selección por sus rendimientos", sentenció el entrenador argentino en su primer rueda de prensa.

Sin embargo, otros piensan que el Toto debe ser más selectivo, y específicamente en cuanto a la continuidad de los integrantes de la Generación Dorada de la Roja. Es el caso de Fernando Solabarrieta, quien pidió que jugadores como Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas dejen sus lugares para el recambio.

En su tribuna en ESPN, el periodista deportivo fue duro en la sentencia. "Hoy el rendimiento que mostró la mitad de la Generación Dorada en las últimas eliminatorias obliga a pensar en en decir 'muchas gracias y que les vaya bien'", puntualizó antes de señalar el recambio que exige para Bravo: "Brayan Cortés hoy día está (preparado)".

Y siguió con el resto de los bicampeones de América. "¿Gustó el nivel de Isla en las eliminatorias? No. Busquemos urgente un lateral, porque Isla no va a ir al Mundial de 2026. ¿Un reemplazante? Opazo. Quizás no está tan listo como Brayan Cortés, que sí asoma como para decir 'vengo a ser el recambio de Claudio', podría acompañar el proceso. Isla viene de jugar muy mal. ¿Por qué va a seguir jugando las eliminatorias?", reflexionó Solabarrieta.

En la raya para la suma, el comunicador fue severo. "Hoy sirven, plenos y vigentes, Gary Medel, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y quizás Alexis (Sánchez), si viene a jugar como el técnico quiere que juegue y no como quiera jugar. ¿Bravo? Necesita empezar a jugar Brayan. Esto es lo que yo humildemente pienso: Gary, Charles, Arturo y Alexis", completó.

La selección chilena iniciará el ciclo de Eduardo Berizzo con una gira de amistosos por Asia. El próximo lunes se enfrentará a Corea del Sur en Daejeon. El 10 de junio desafiará a Túnez en Kobe y finalmente se medirá con Japón o Ghana en Osaka.