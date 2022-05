Nadie quedó indiferente este lunes 30 de mayo a la presentación oficial de Eduardo Berizzo como nuevo director técnico de la selección chilena pensando para arrancar un nuevo proceso pensando en el Mundial de 2026, o quizás meterse en Qatar 2022, y Marcelo Barticciotto mostró una actitud favorable con respecto a su llegada.

En el programa Al Aire Libre en Cooperativa, Barti alzó la voz y reconoció que “yo creo que es un muy buen técnico para el momento de Chile, y sobre todo para la situación económica de la ANFP, era muy pretencioso esperar traer a un técnico esté pasando por un gran momento o esté trabajando".

Tras eso, el ídolo de Colo Colo profundizó en que todo se juntó a favor del Equipo de Todos para poder contar con el discípulo de Bielsa en la banca. "Acá coincidieron varias cosas, que Berizzo no estaba trabajando y que económicamente cuadraron el presupuesto, o lo que él quería con lo que ofrecía la ANFP".

"En ese sentido coincidieron, y también coincide con un tema que, viéndolo del lado positivo como dijo Berizzo, para él es una revancha", complementó el campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique para seguir.

"También los técnicos cuando les va mal no tienen muchas posibilidades después de poder reinsertarse, no solo en la selección. En la selección me parece que eso se recrudece y en los clubes también, un técnico cuando le va mal en un club y después toma otro desafío y no le va bien se le empiezan a cortar las posibilidades, entonces me parece que para él va a ser un desafío súper importante”, complementó Barticciotto.

Después, el 7 del pueblo destacó que “el magister que hizo con Bielsa da garantías de que más allá de que quizás él no juegue de la misma forma que juega Bielsa, porque cada técnico tiene su impronta, su gusto y su manera de jugar, y queda claro que los equipos de Berizzo no juegan como los equipos de Bielsa, pero yo creo que en la metodología de trabajo ha sacado muchísimas cosas de haber trabajado con Marcelo".

Así, para cerrar apunta que "todos los técnicos que han trabajado con Marcelo Bielsa te dicen que han aprendido un montón, y que han sacado muchas cosas de él, más allá que después algunos se quieran despegar de su camino, no pueden negar que trabajaron con él, que aprendieron mucho con él y que en definitiva sacaron cosas muy positivas”.