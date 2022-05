Esteban Paredes pone punto final a su trayectoria como jugador de fútbol a los 41 años, decisión que Marcelo Barticciotto entiende debido a que el delantero ya no sentía que estaba por sobre la media, como ocurrió siempre en su carrera.

Llegó el momento para Esteban Paredes: luego de una larga trayectoria, no seguirá siendo jugador de fútbol. Decidió retirarse sin esperar el fin de su contrato, hasta fin de año, debido a las molestias físicas que estaba sufriendo y que no le permitían ser un aporte en Coquimbo Unido y por lo mismo no viajó a Curicó.

Una decisión difícil de tomar para el goleador histórico de los torneos de Primera División, donde logró anotar 221 goles. Una cifra difícil de superar para las nuevas generaciones, que ante el éxito terminan jugando en el extranjero.

Respecto a esta decisión que tomó el ídolo de Colo Colo, otro emblema como Marcelo Barticciotto sacó la voz para felicitarlo por la decisión, debido a que no lo estaba pasando bien en el fútbol.

"Uno se va dando cuenta. Cuando te cuesta entrenar, cuando no estás a la par de tus compañeros y cuando no marcas diferencias cuando juegas. Esteban estaba acostumbrado a estar encima de la media", manifestó en Radio Cooperativa el campeón de América en 1991.

Luego Barticciotto comentó que "te pasan factura las lesiones y ves que tú rendimiento no mejora, por eso la decisión que toma es la mejor".

Finalmente reconoce la grandeza de Paredes. "Tuvo una carrera exitosa que la prolongó. Realmente una trayectoria admirable. Es una decisión personal y me parece que es lo mejor", agregó Barti.