La pandemia del Covid-19 nuevamente está generando un brote de contagios en Europa, donde países están volviendo atrás con ciertas libertades que se habían logrado tras el esquema de vacunación. Algo que podría ser relevante, teniendo en cuenta la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar de enero próximo donde la selección chilena enfrenta a Argentina y Bolivia.

Teniendo en cuenta de que en marzo pasado, la Roja ya tuvo inconvenientes por las medidas tomadas por Reino Unido, donde no pudieron viajar Ben Brereton ni Francisco Sierralta, en la ANFP ya analizan la situación que se vive en Europa

"Los protocolos siguen siendo los mismos con Conmebol y FIFA. Vivímos en un mundo impredecible, antes fue Delta ahora Ómicron y después no sé qué. Cada día es un reto distinto. Vivimos en un mundo distinto, en Europa se evalúan cierres de fronteras. El gobierno de Reino Unido evalúa cuarentenas y cierre de fronteras y nosotros tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad", cuenta Francis Cagigago, el director deportivo nacional.

Pese a esto, teniendo en cuenta los días que quieran para afrontar la nueva fecha, que en la ANFP están observando el día a día con los países donde juegan los seleccionados, asegurando que todavía no es momento para hablar con las federaciones para saber si hay cambios de protocolo, teniendo en cuenta que todo puede variar.

"Ahora mismo hablar con federaciones o clubes no vale de nada. Lo que vale hoy, quizás en una semana no valga. Tenemos que estar preparados y tener poder de reacción. Lo que he aprendido en este año es que es importante poder reaccionar y en eso estamos. Me gustaría poder decir más, pero es difícil dar pronósticos", finaliza.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.