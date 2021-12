El delantero Nicolás Medina recordó en el podcast "Después del retiro" cómo fue a través de los años la relación del equipo que consiguió el tercer lugar en la cita planetaria, donde aseguró que el chat no funcionó porque algunos miembros de la actual Roja no pescaron.

14 años han pasado del Mundial Sub 20 de Canadá, cuando la selección chilena de la categoría consiguió el tercer lugar del mundo de la mano de José Sulantay, donde se empezó a formar la llamada "generación dorada" y que luego con esa base conseguiría los otros triunfos que tanto alegraron al país.

En un plantel donde estaba Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Mauricio Isla, Carlos Carmona, entre otros, muchos destacaron ese equipo como el que formó el camino a la gloria a nivel de selecciones.

Eso sí, al parecer la comunicación entre toda esa generación no terminó siendo del todo buena con el correr de los años, distanciados con diferentes historias de vida y de logros profesionales, lo que los fueron separando.

Algo así también recuerda el delantero de ese equipo, Nicolás Medina, quien en conversación desde España con el podcast "Después del retiro", contó sobre un chat que se intentó hacer para poder unir a este grupo, aunque la idea no fue tomada del todo bien por algunos miembros.

"No me acuerdo bien si en 2017 o 2018 un jugador hizo un grupo de Whatsapp. Y no duró mucho, la verdad que no fue buena idea. Pasó que de los jugadores que actualmente están en la selección, uno se portó muy bien, que no ha cambiado nada, y los otros no pescaron mucho. Y hubo un comentario medio feo, por lo que se decidió borrar el grupo. Mal, pero cada uno hace lo que quiere", contó Medina.

El formado en Universidad de Chile y que tuviera pasos por la liga de España, Bulgaria y Andorra, aseguró que de todas formas él siempre estuvo ligado a un grupo de jugadores, aunque también una vez pensó que uno de los grandes referentes de esa selección que brilló en Canadá no lo iba a reconocer.

"Mantuve contacto de esa selección con los que se quedaron jugando en Chile, como Hans Martínez, Eric Godoy, Michael Silva. Alguna vez me encontré con Vidal en una clínica y quizás pensé que no se acordaba de mí, y todo bien, estuvimos hablando un rato. Me dio una buena sensación, pero hay que admitir que ese grupo de Whatsapp no tuvo éxito", detalló el "Pipo Inzaghi chileno".