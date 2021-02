Rodrigo Herrera cuestiona a Pablo Milad: “Independiente del técnico que venga, es una pésima gestión del presidente de la ANFP”

No cabe ninguna duda que la negativa de Matías Almeyda para asumir la selección chilena fue un golpe duro e inesperado para la ANFP, ya que armaron los plazos y pusieron todas sus fichas en la contratación del técnico argentino.

Ahora, la federación chilena trabaja contrarreloj para buscar una nueva alternativa para la banca de La Roja: Hernán Crespo, José Luis Sierra, Ronald Fuentes son solo algunas de las opciones que se barajan.

En ese sentido, Rodrigo Herrera, conductor del programa de RedGol en radio La Clave, no se guardó nada y este lunes cuestionó la gestión encabezada por Pablo Milad, pues aseguró que independiente del técnico que llegue, este papelón no lo podrá borrar nadie.

“El fin de semana se nos cayó el principal candidato. Lo decíamos el día viernes, la ANFP iba a quedar con un piso muy bajo si finalmente Matías Almeyda no llegaba a la selección chilena, porque se la había jugado toda por esa opción, habían cambiado los plazos que ellos mismos se habían fijado, todo para que él se pudiese desvincular de San Jose Earthquakes, cosa que al final no ocurrió”, partió comentando.

Agregó que “ahora, verdaderamente, estamos en un limbo: ¿quién va a ser el técnico de La Roja? ¿Va a ser Hernán Crespo? ¿ Va a ser José Luis Sierra? ¿La decisión se va a tomar ahora, que estamos a un mes y 10 días de los partidos?”

“Fíjense que voy a plantear algo que dije en el último programa: independiente de quién venga, lo que no se va a borrar es la pésima gestión del presidente de la ANFP, porque acá teníamos un técnico cuestionado, con resultados que no todos esperábamos, pero tenía la experiencia de llevar a dos equipos, que no van siempre a las Copas del Mundo, a mundiales, Copa Libertadores, un tipo serio, un tipo como Reinaldo Rueda, independiente que no tenga el cariño de la gente, pero con un currículum que nadie puede poner en duda”, mencionó.

“Lo soltaste sin tener recambio, un plan b para saber a qué árbol me voy a aferrar, eso no ocurrió. Una pésima gestión de este directorio y ojo, yo creo que puede ser determinante incluso en su continuidad. Vamos a ver cómo lo resuelven, pero esta mala gestión no la borra nadie”, sentenció.

Por el momento, la ANFP tiene dos semanas para anunciar al nuevo técnico de la selección chilena, quien rápidamente deberá presentar la lista de jugadores reservados para afrontar los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay y Ecuador, programados para marzo.