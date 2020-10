Javier Castrilli destruye a Darío Herrera, árbitro del Chile-Colombia: “Ojalá, Dios quiera que tengan suerte”

El mal arbitraje en el partido de Uruguay-Chile dejó a la parcialidad nacional con varias dudas, y más aún cuando en cuestión de días debe recibir en el Estadio Nacional a su símil de Colombia, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

En ese sentido, el argentino Darío Herrera fue designado para ser el juez principal en el choque entre la Roja y cafetaleros. Y el experimentado árbitro Javier Castrilli, nos entregó en exclusiva a RedGol su opinión sobre su compatriota.

“No me gusta el estilo de Herrera. Es un árbitro que muchas veces debe tomar decisiones dolorosas y las omite. Me parece que habla demasiado. Por ejemplo, tomando a Roberto Tobar me parece la antítesis, a pesar de que Tobar ayer (jueves) omitió dos penales, pero en líneas generales Tobar genera esa confiabilidad, esa previsibilidad, principalmente en el manejo disciplinario”, partió comentando.

“Herrera no, muchas veces recorre el camino de la incoherencia y no juzga de la misma manera situaciones que uno considera que son análogas. Esto de ir, de manejar los tiempos y de administrar las reglas del juego conforme a los tiempos del partido a mí nunca me gustó, no lo acepto, y en muchos juegos dirigidos por Herrera vi esa dificultad de no transitar el camino de la coherencia”, agregó.

“Por eso digo, ojalá Dios quiera que tengan suerte, también me pongo en el lugar de Herrera, esto son los partidos apasionantes por todo lo que hay en juego, por todo lo que significa el entorno del partido, los riesgos, el ambiente tan susceptible, todo esto le da condimento para dirigir este partido. Yo pagaría una fortuna por dirigir este partido”, sentenció.

Recordemos que el encuentro entre Chile y Colombia está programado para el próximo martes 13 de octubre a las 21:30 horas, y que podrás seguir todos los detalles junto al equipo de RedGol.