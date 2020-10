Javier Castrilli sale en defensa de la Roja, afirma que el penal de Sebastián Vegas no corresponde y que se debe reclamar a la FIFA

Siguen surgiendo aristas sobre el partido entre la selección de Uruguay y Chile, ya que distintas personas han hablado sobre el arbitraje del paraguayo Eber Aquino y cómo sus decisiones afectaron en el resultado del encuentro.

En ese sentido, el ex árbitro argentino Javier Castrilli conversó en exclusiva con RedGol sobre las distintas decisiones arbitrales y aseguró que el penal cobrado por la mano de Sebastián Vegas y, que se transformó en la apertura de la cuenta de la celeste, no correspondía.

“Cuando Sebastián Vegas va al piso es una conducta voluntaria de jugar el balón, Vegas se tira y la regla dice textualmente que: ‘a menos que se juegue primero el balón de manera voluntaria’, ese es el espacio que se puede discutir, ese es el espacio que el chileno tiene que decir ‘no’ Vegas fue al piso de manera voluntaria, y ahí nos aproximaríamos a la justicia, a defender en los casos que el jugador se arroja y le rebota directamente en el cuerpo y le pega en un brazo, no se tiene que cobrar penal”, partió explicando.

“La Federación chilena debería enviar un pedido a la Comisión de Árbitros de la FIFA que, a consideración de ellos arrojarse, como lo hizo Vegas, es ir de manera voluntaria ir a buscar el balón y si no es directo el rebote no se tiene que sancionar, pero ¿qué ocurre? Deslindamos la responsabilidad, porque mientras eso no ocurra todos los instructores de la FIFA le van a seguir repitiendo a los árbitros que el jugador asume un riesgo de ir con el brazo en alto y si le rebota hay que cobrarlo, y los árbitros obedecen”, agregó.

“Por eso digo que es injusto someter a este muchacho Aquino, ya que él no hace más que seguir las directivas de los instructores. Ahora démosle vuelta la regla, busquémosle la interpretación justa y que la Federación de Chile en vez de pedir la cabeza de Aquino, que vaya a la Comisión de Árbitros de la FIFA y le pida por favor, encarecidamente, de que las eliminatorias forman parte del mundial y le dice: ‘señores pasó esto, el jugador va de manera voluntaria a jugar el balón’. Esa es una forma de que se debería tratar el penal”, complementó.