¡Insólito! Javier Castrilli niega robo a La Roja: "No es penal. Si no entiendes que es eso, no entiendes lo que es una mano"

La selección chilena fue abiertamente perjudicada por los cobros arbitrales, luego que un penal no sancionado condicionara el partido ante Uruguay en el Estadio Centenario, dándole total ventaja a los locales en la primera fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Aunque los reclamos de La Roja están perfectamente respaldados por el reglamento, y el escandaloso robo al combinado chileno es evidente a todas luces, hay algunos pocos que respaldan la decisión del juez del partido de no pitar la pena máxima.

Javier Castrilli, otrora árbitro argentino, tomó partido por el paraguayo Eber Aquino, apoyando de forma insólita su decisión de hacer ojos ciegos ante la mano de Sebastián Coates en el área:

"No es penal de Coates, el brazo está pegado al cuerpo, el jugador quiere sacar el brazo, no se quedó estático", comentó el trasandino a Sport 890.

Pero además, y para calentar aún más los ánimos, Castrilli detalló los criterios que según él hacen que la infracción de Coates no merezca la pena máxima:

"Si no entendes esto, no entendes lo que es una mano. Los jugadores no pueden andar como 'teletubbies' por la cancha", espetó el ex árbitro internacional.