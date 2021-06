Marcelo Díaz deja pésimo a Reinaldo Rueda y lo acusa de mentir: “Hablé con él dos horas y en conferencia dijo otra cosa”

Marcelo Díaz terminó mal el 2020 en Racing debido a que se debió operar tras una lesión de menisco externo de la rodilla derecha. La recuperación lo ha tenido sin ritmo de competencia y, aprovechando esta pausa en los torneos por la Copa América, el mediocampista se unió al panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports mientras dure el certamen continental para analizar los partidos de la Roja, así como también hablar de la Eurocopa, que también es transmitida por dicha señal.

Y en esta primera incursión como comentarista, Carepato, que había guardado largo silencio, se “sacó de adentro” algunas cosas que tenía guardadas en particular con Reinaldo Rueda acusándolo, derechamente, de mentir en lo que expuso ante los medios para justificar por qué no lo llamaba.

“Es un tema pasado, de que dolió, sí dolió, no voy a mentir. Pero es tema pasado. No puedo comentar lo que me dijo Rueda, pero es totalmente contrario a lo que decía en conferencia. No voy a entrar en detalles, ya pasó mucho tiempo y no hay para qué abrir algo cerrado. Hay otro técnico, a Chile le está yendo bien y llevo mucho sin hablar porque no le hacía bien a nadie”, lanzó.

“Si yo fuera… no se puede decir la palabra, pero diría todas las cosas que conversé con Rueda. Estuve en México dos horas y media con él, hablando de fútbol, de lo personal, de todo. Y después todo lo que él dice no es lo que habló conmigo. Si yo entro en detalles, no se cierra más el capítulo. Es algo pasado, hay que dejarlo ir”, profundizó.

Asimismo, Marcelo Díaz recordó que “Pizzi fue el primero que no llamó y ahora lo tengo en Racing. Ya lo hablamos personalmente. No quedé conforme, pero es su opinión. Me dijo que fue por razones futbolísticas. Pero ya pasó. Me sentí apuntado en su momento, pero ya pasaron tres o cuatro años”.

Marcelo Díaz y la selección chilena: capítulo aún abierto



Pero, ¿le gustaría regresar a la Roja? “Soy muy autocrítico y sé que en esta pasada es imposible estar, vengo de una lesión, no tengo minutos. Pero teniendo buen ritmo, buen nivel en Racing como en su momento, creo que las puertas están abiertas. Por lo que veo de afuera, Lasarte es un técnico decente y correcto. No he tenido mayor interacción con él. Yo sigo disponible hasta el día en que me retire. Érick Pulgar lo está haciendo muy bien y ha progresado (…) ¿Por qué no llamaban a Mena? Todos nos lo preguntamos, el Chueco de que llegó a Racing tiene un nivel alto (…) Me llevo muy bien con todos. Con Charles Aránguiz hablo siempre, con Edu Vargas, con el Huaso Isla somos amigos. El contacto va a seguir siempre. Vivimos cosa muy importantes como para no tener buena onda”, meditó el campeón de la Sudamericana con la U de Chile.

El 5 de septiembre de 2017, Marcelo Díaz fue titular en la derrota de Chile ante Bolivia cerrando una doble fecha de Eliminatorias de terror tras perder con Paraguay de local. Para la última fecha doble, Pizzi no lo citó y no volvió más. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Díaz dejó entrever que los mensajes que lanzaba Arturo Vidal con emojis de sapos no eran para él, sino para otra persona y que jamás se lo tomó de manera personal.

“No vamos a entrar en polémicas. Lo que ha hecho Vidal, ¿le han preguntado para quién fueron esos mensajes? Queda al aire y en especulación. Si yo me lo tomo personal u otro, perfecto. Pero para mí no es personal. Él tendrá sus razones, pero tienen que preguntarle a él. Si él no las aclara, no tenemos por qué juzgarlo o buscarle la quinta pata al gato cuando muchas veces no la hay. Los chilenos también somos morbosos, chaqueteros y nos metemos muchas veces en cosas que ni siquiera sabemos. Opinamos de cosas que no sabemos. Los chilenos somos así (…) No son líos internos, se han agrandado más de lo que fueron. En la selección nunca tuvimos ningún problema. No éramos amigos, pero había buena onda. Todos los problemas se solucionan hablando y más cuando no son temas directamente de los personajes en cuestión”, remató.