Martín Lasarte analizó la derrota de Chile ante Argentina por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde la Roja quedó dependiendo de un milagro para clasificar a la próxima Copa del Mundo y deberá bregar en la altitud de La Paz ante Bolivia sin Claudio Bravo, quien se lesionó de un gemelo.

Al respecto, el DT de Chile explicó que “evidentemente es una lesión que le va a impedir competir en el otro partido, conociéndolo. Esto es lo que genera las Eliminatorias. Gary (Medel) hizo referencia lo que Claudio (Bravo) significa para el grupo, pero el que entre lo hará bien. El cambio se demoró lo que entendimos, no tenía claro lo que ocurría hasta que alguien me dijo que tenía un dolor grande. Me moví de mi lugar, le grité y me hizo el gesto. Ahí lo que tardamos en preparar a Brayan (Cortés)”.

Sobre la ausencia de Eugenio Mena, explicó que “sufrió una dificultad muscular en la semana antes de venir, creo que en un entrenamiento en Racing. De todas maneras lo trajimos, estuvimos cerca, dudando hasta último momento, pero entendimos que comprometerlo a competir era perderlo más partidos. Decidimos recuperarlo bien, que no tenga esa molestia y que eso haga que esté al cien en el próximo partido”.

¿Y los cambios? “Marcelino (Núñez) creo que hizo un gran partido. A veces en la idea o la función de buscar algo, hay que sacrificar a alguien. Intentamos ese doble cambio, para que ese andarivel se volviera peligroso, se volvió pero Argentina lo controló con otro cambio. Eso queda en las sensaciones de cada uno”, argumentó.

Consultado por la localía en el Zorros del Desierto, Lasarte dijo que “no se descarta que juguemos ante Uruguay en Calama, para nada. Las cosas como son, estuvimos un par de días más que Argentina, no llevamos acá un mes. Nos costó al principio como a ellos, pero vi bien al equipo. Quizás nos faltó mucha precisión en instancias puntuales, situaciones cercanas al gol, cosas que nos pasan en el llano también. Nos estamos adaptando para lo que viene después en La Paz, además”.

Finalmente, manifestó que “soy bastante autocrítico y creo que fue un partido para un empate, no era para perder, pero cometimos algún error y no materializamos. El arquero de ellos estuvo bien, algún roce evitó la situación. Argentina tiene un buen equipo no sólo por futbolistas, sino por la idea acabada que tiene que hacer, así sea tirar la pelota a la tribuna. Antes de hoy llevaban ocho partidos sin recibir gol, no es consuelo, es poco o nada para nosotros porque necesitábamos ganar o sumar algo. Pero bueno, lo que es, es y nos queda esto, hay que jugar lo mejor que se pueda con Bolivia y sacar el resultado”.