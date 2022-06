Fernando de Paul sorprendió como arquero titular en la derrota de Chile ante Corea del Sur. Para Sandrino Castec, el Tuto no merecía ser convocado.

La selección chilena no logró su objetivo en el inicio de la gira por Asia y este lunes lamentó una dura derrota. Corea del Sur aprovechó los errores defensivos y se llevó un 2-0 el debut de Eduardo Berizzo al mando de la Roja.

El Toto tuvo un estreno ingrato en el equipo de todos, pero quedó conforme con la intensidad y la aparición de figuras jóvenes. El nuevo técnico de nuestro país llegó con la misión de renovar las cosas, dejándolo claro en su primera formación.

Una de las novedades que presentó en esta jornada la selección chilena fue la sorpresiva aparición de Fernando de Paul. El Tuto volvió a la portería de la Roja tras cuatro años, pero no pudo evitar la caída frente a Corea del Sur.

La actuación del guardameta de Everton, convocado de última hora tras la lesión de Brayan Cortés, dejó todo tipo de impresiones. Sin embargo, hubo uno que no quedó contento para nada.

En conversación con RedGol, Sandrino Castec analizó lo hecho por la Roja frente a Corea del Sur y se le fue con todo al Tuto. "Hay puestos que los dieron por premio. El segundo gol De Paul se lo come entero, la pelota no iba ni al ángulo", disparó.

Pero el Bombardero no se quedó ahí y cuestionó con fuerza que haya sido llamado a la selección chilena. "Salió de la U mal y fue citado a la selección. Hay jugadores que han hecho un mejor año que él", remató.

Elogios a Eduardo Berizzo y crítica a Paulo Díaz

Sandrino Castec no solo abordó la actuación de Fernando de Paul, sino que también tuvo palabras para lo hecho por la selección chilena. Para el ex delantero, el debut de Eduardo Berizzo merece el respeto de los hinchas.

"Es un técnico valiente, que no esperó, que llevó. Creo que no planificó la citación de los jugadores y me parece que fue valiente", dijo.

Eso no fue lo único, ya que agregó que el Toto "es un técnico exitoso, me da la sensación que se pueden hacer las cosas mejores, pero jugamos con un rival que demostró que está a otro nivel".

Consultado por el rol que Eduardo Berizzo le dio a Ben Brereton Díaz, Sandrino Castec no duda y respalda al DT. "Fue el mejor jugador de la cancha, viene demostrando que está para grandes cosas. Puede ser un referente.

Finalmente, cuestionó a Paulo Díaz por su nivel frente a Corea del Sur. "Algo le falta. En River Plate es un crack, pero en la selección no ha demostrado ser el mismo jugador".