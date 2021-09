Este lunes Martín Lasarte, técnico de la selección chilena, dio a conocer la lista de convocados para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

En la nómina aparece nuevamente el arquero de Huachipato, Gabriel Castellón, en lugar del meta de Colo Colo, Brayan Cortés, quien había estado en anteriores procesos.

Para el periodista deportivo, Fernando Agustín Tapia, esto tiene una razón extrafutbolística y aseguró que el entrenador uruguayo está haciendo concesiones para satisfacer al grupo.

"En este caso, creo que Lasarte resolvió que el tercer arquero no es tan relevante y probablemente hay otras condicionantes que explican su decisión", señaló en Radio Pauta.

Luego aseguró: "Castellón está por el grupo, hay jugadores súper relevantes, entre ellos, Claudio Bravo, que podrían estar empujando esta convocatoria".

Aunque aclaró: "Es una especulación mía, es una opinión, no me consta. Porque no he escuchado el argumento futbolístico del técnico para llamar a Castellón antes que a Bryan Cortés".

"Es una de las críticas que se le puede hacer a Lasarte, creo que en estos tres partidos hay que ir con lo mejor, sin ninguna concesión. En este caso lamentablemete ha hecho una. Y el tercer arquero no da lo mismo, pues puede haber una emergencia y en eso no hay que confiarse", añadió.

Finalmente, su compañero en el panel, Coke Hevia, apoyó la afirmación de Tapia: "No tiene ningún sentido lo de Castellón, si Cortés no es el mejor del campeonato, pega en el palo. El arquero titular de Colo Colo si está más o menos bien, siempre a la selección".