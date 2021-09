Pese a que no viene en su mejor nivel de competencia, la prensa colombiana hace fuerza para que Reinaldo Rueda ingrese en su once titular ante Chile con Radamel Falcao por su historial ante la Roja.

Este jueves en Barranquilla a las 20:00 se enfrentan las selecciones de Colombia y de Chile en el último encuentro de la triple fecha eliminatoria en un partido clave para las aspiraciones de ambos combinados.

La Roja tiene 7 puntos y está necesitada de unidades si quiere seguir soñando con ir al Mundial de Qatar 2022, en tanto los cafeteros tiene 10 y está en zona de repechaje, por lo que ganar para los dirigidos por Martín Lasarte es casi un imperativo.

El DT local Reinaldo Rueda aún no decide el once que enfrentará a su ex selección y en su país ya alzan la voz para que ingrese con Radamel Falcao.

Futbol Red de hecho titula "¡Los tiene de hijos! Razón para la titularidad de Falcao contra Chile", calentando la previa del esperado match.

Exigen la titularidad de Radamel Falcao por su historial de cuatro goles ante Chile

"Teniendo en cuenta que al frente estará la selección chilena, hay una razón por la que Falcao debería ir desde el arranque. Y es que en cinco partidos disputados por Eliminatorias, el delantero de 35 años les ha marcado en cuatro oportunidades", argumentan.

Como último antecedente el nuevo delantero del Rayo Vallecano fue el que amargó la noche del 10 de octubre de 2020 en que Chile le ganaba 2-1 a Colombia apareciendo en el minuto 91 para decretar el empate.

Ahora es tarea de Rueda decidir si ingresa con Roger Martínez, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré o Radamel Falcao García.

Redgol traerá para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutarás a la Roja con la mejor imagen y sonido.