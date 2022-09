Polaco Goldberg pide recuperar a un goleador para la Roja: "Quiero ver a Edu Vargas en el proceso, no nos sobra ese jugador"

La selección chilena tendrá dos duros desafíos en los próximos días, cuando enfrente a los mundialistas Marruecos y Qatar. Duelos donde no estará Eduardo Vargas, quien no fue considerado por Eduardo Berizzo por su pobre presente en el Atlético Mineiro.

El segundo goleador histórico de la Roja aún tiene edad para participar en el proceso del Toto a sus 32 años, por lo que Rodrigo Goldberg espera que pueda enrielar su carrera para que sea considerado en un futuro.

"Te diría que el único que creo que se puede recuperar todavía es Vargas, que tuvo una mala eliminatoria. Siempre tuvo un sino de ser muy bueno en la selección y no tanto en sus equipos y después al revés", comentó el Polaco en Radio Cooperativa.

Luego comentó que "se puede recuperar, no nos sobra ese jugador y es un nombre que me gustaría. Hay nombres nuevos, otros que estarán sí o sí, pero hay que entender que no somos Brasil ni Argentina, que tenemos para tirar jugadores al techo".

Finalmente enfatizó que "necesitamos recuperar ese nombre. Si después vemos que no dio es una lástima, pero se puede hacer el intento. Digo que esté en el proceso, ni siquiera digo que sea titular, depende de que se enfoque".

Vargas, en los 17 partidos que ha jugado en el Brasileirao con el Galo, solamente ha anotado un gol. También marcó otro en el campeonato Mineiro, evidenciando un bajó futbolístico muy grande este 2022.