Periodistas ecuatorianos furiosos con medio mexicano que eliminó a La Tricolor del Mundial y puso a Chile: "Azteca Deportes me confirma que fue un error de redacción"

La polémica sobre el caso de Byron Castillo y Ecuador tras la denuncia de la selección chilena ante la FIFA suma y sigue a espera de la resolución de Zúrich en los próximos días. El fallo definirá si la Roja se mete al Mundial de Qatar 2022 por secretaría o se mantiene a La Tricolor entre los clasificados.

Ayer Chile contó con la extensa presentación de pruebas de Eduardo Carlezzo ante la opinión pública, las mismas que la Federación de Fútbol de Chile llevó hasta la FIFA.

En las últimas horas, Deportes de Azteca TV en México publicó un supuesto fallo filtrado desde Zúrich que deja fuera del Mundial a Ecuador.

En Ecuador, específicamente en el programa De Una Marca90 de StudioFutbol, el periodista Daniel Navas afirma que desde Azteca TV le revelaron que la noticia emanada desde México fue un error de redacción.

“Me permito mencionarles a ustedes de que acabo de tener una conversación con una fuente en Azteca Deportes que me acaba de confirmar que se trata de un error de redacción la nota que está publicada en su web digital donde señalan en uno de los párrafos que la eliminación de Ecuador parece inminente y que ya se habría filtrado el comunicado. Me lo acaban de decir desde Azteca Deportes, una fuente que merece absoluta confianza. Me confirma que fue un error de redacción lo que publicó esa nota”, dijo “Messi”.

Navas agrega que “me corroboran que la persona encargada de redactar la noticia parece que era un muchacho, yo que sé, me dice que intentó jugar con las palabras de Carlezzo y claramente cometió un error de redacción. Me cuentan que fue un error de redacción de Azteca Deportes”.

En el mismo programa, José Carlos Crespo estalló “Azteca debería pedir disculpas porque está endilgando un delito, lo que es serio. Lo segundo es que va el tema mediático: empiezas a ver Twitter y cuentas relativamente serias están tomando a Azteca como fuente, y mañana cuando revienta lo que revienta, qué va a decir Azteca. Qué va a decir Antena 2 de Colombia, que el lunes pasado dijo que ya estaba el fallo y Ecuador ni siquiera había enviado sus papeles”.